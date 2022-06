Stormzy reçoit un diplôme honorifique de l'université d'Exeter pour son engagement

Michael Omari, mieux connu sous le nom de Stormzy, est l’un des musiciens les plus titrés de Grande-Bretagne et ambassadeur de la grime qui a émergé des rues londoniennes multiculturelles au début des années 2000. Âgé de 28 ans, Stormzy est un artiste talentueux mais aussi un philanthrope engagé pour l'éducation et contre les inégalités raciales.

En effet, le britannique s'était engagé en 2020 à effectuer un don de 10 000 000 £ , étalé sur les 10 ans en faveur d'organisations, des œuvres de bienfaisance et des mouvements qui se sont engagés à lutter contre les inégalités raciales et pour la réforme de la justice.

"Nous devons toujours partager et soutenir, élever et aider à quelque titre que ce soit"

Chose faite puisque cet engagement a permis au rappeur de créer sa fondation, la fondation #Merky qui a permis à de nombreux étudiants noirs de bénéficier de bourses d'études notamment pour l'université de Cambridge ou encore de financer en 2021, en partenariat avec la banque HSBC UK et pour les 3 prochaines années, 30 bourses "Stormzy Scholarships" qui couvrent les frais de scolarité et de maintenance d'étudiants noirs.

Avec toutes ses actions en faveur de l'éducation, l'artiste s'est vu attribué ce 21 juin 2022 un diplôme honorifique de l'Université d'Exeter :

Lors de son discours de remise des diplômes, Stormzy a déclaré : "Je me sens extrêmement béni et reconnaissant d'être ici pour recevoir ce diplôme honorifique" et a ajouté : "Nous devons toujours partager et soutenir, élever et aider à quelque titre que ce soit".

Félicitations à lui et bravo pour son engagement en faveur des étudiants !