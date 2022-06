"Stranger Things" : le trailer du volume 2 de la saison 4 est là, et il va y avoir des morts

C'est Halloween avant l'heure ! Netflix nous gâte avec la sortie du trailer de la deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things. Et attention, personne n'est prêt.

Fin mai, la bande de Stranger Things faisait son grand retour sur écran après une (beaucoup trop) longue absence : la saison 3 datait de 2019, et avait laissé les fans sur un cliffhanger particulièrement stressant. Entre temps, les gamins de Hawkins ont bien grandi : fini les petites voix d’enfants trop mignonnes et bienvenue aux moustaches d’ados mal rasées. En revanche, les monstres de l'Upside Down sont toujours bien là, et le grand méchant de cette nouvelle saison donne du fil à retordre à nos héros.

Une partie 2 mortelle

Si les sept premiers épisodes de la quatrième saison ont conquis les fans, avec plusieurs arcs narratifs différents - Eleven, isolée, cherche à retrouver ses pouvoirs; Joyce est partie à la recherche de Hopper, qui essaye lui-même de s'échapper de Russie; Jonathan et Mike font des dingueries au milieu du désert et les quelques rescapés d'Hawkins sont aux prises d'un nouvel antagoniste bien flippant, répondant au doux nom de Vecna -, cette première salve s'achève sur un gros suspens.

Pour la partie 2 de la saison, qui sortira le 1er juillet, Netflix nous tease petit à petit des éléments clés. Hier, on apprenait ainsi que cette deuxième partie, composée de deux épisodes dont un de deux heures et demi, serait meurtrière. Mais surtout, Netflix a enfin lâché le trailer de cette fin de saison, où l'on voit nos héros en PLS, les yeux remplis de peur et divisés en plusieurs groupes.

Un teaser glaçant, qui promet une fin de saison explosive, alors même que la saison 5 est censée être la dernière pour Stranger Things. Les choses s'accélèrent, et quelque chose nous dit que tout le monde ne va pas en sortir indemne.