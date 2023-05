Subwayshirt : le hashtag TikTok pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les transports

En 2023, on aurait espéré ne plus avoir besoin d'en arriver là. Six ans après le début du mouvement #MeToo et la libération de la parole des femmes à propos des violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent, le problème est encore très loin d'être éradiqué.

Le harcèlement dans la sphère publique continue d'être d'actualité, notamment dans les transports. D'autant plus qu'à l'approche de l'été, où les tenues adoptées sont plus aérées. Pour lutter contre les regards insistants ou les attouchements, certaines femmes ont adopté une technique : emporter des habits plus amples pour pouvoir couvrir la tenue originale.

Cette démarche a même un nom et un hashtag dédié : le #subwayshirt. Dans la matinale On n'est pas fatigué, Virginie Hilssone et son équipe en ont discuté :