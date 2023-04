"Super Mario Bros" : le film d'animation qui dépasse toutes les attentes

L'histoire de Mario et de son frère Luigi parle à tout le monde, précédée par des années de succès du jeu vidéo. Si la plupart du temps, les adaptations de jeux vidéos et le cinéma ne font pas bon ménage, "Super Mario Bros" est l'exception qui risque de révolutionner l'industrie des films d'animations.

Meilleur démarrage de l'histoire pour un film d'animation

Vivement attendu par les fans du plus célèbre jeu vidéo au monde, le film "Super Mario Bros" n'a pas fait les choses à moitié : gros casting, graphismes impressionnants, bande son retravaillée, c'était le défi lancé par Nintendo pour la réalisation du film. Après des années d'échecs d'adaptions de jeu vidéos en film ( "Dragon Ball Z", "Pokémon"... ), "Super Mario Bros" amène un peu d'air frais dans l'univers du film d'animation, à tel point qu'il s'agit du meilleur démarrage pour un film d'animation de l'histoire, passant devant "La Reine des Neiges 2".

Si Disney a du souci à se faire, c'est parce l'univers Mario a construit son succès depuis des années et parle à un public très large. Parmi les adeptes de la saga, il y a ceux qui suivent les jeux vidéos depuis les débuts du jeu phare de Nintendo il y a 30 ans, mais aussi les plus jeunes ayant grandi avec les consoles Nintendo. La raison de ce succès, les personnages présents dans le film, Mario et Luigi bien-sûr, mais aussi Bowser, Toad, Princesse Peach ou encore Donkey Kong que l'on découvre cette fois-ci animés en 3D et dont on découvre les histoires croisées.

En plus du succès du film déjà grandissant, la musique "Peaches" interprétée par Jack Black ( Bowser ) est en bonne posture pour être nomée pour les Oscars de l'année prochaine.

Bonne nouvelle pour les fans du films, Nintendo aurait déjà prévu une suite. Et surtout, on risque de voir encore plus d'adaptations de jeux vidéo dans les prochains mois, années.