"Swarm": la nouvelle série de Donald Glover, inspirée par les fans toxiques de Beyoncé

Après le succès de la série "Atlanta", Donald Glover dévoile "Swarm", la série délicieusement gore et dérangeante qui vient d'arriver sur Amazon Prime. Cette fois-ci, Donald Glover reste derrière la caméra avec Janine Nabers, la scénariste avec qui il avait travaillé sur un épisode d'"Atlanta" saison 3. C'est à Houston que l'on voit défiler sous nos yeux le décor de ce focus sur Dre, une fan prête à tout pour sa popstar préférée.

Référence à Beyoncé

Les communautés de fans n'ont fait que croître depuis une décennie grâce aux réseaux sociaux. Derrière chaque star mondiale, on retrouve un nom : les Swifites de Taylor Swift, les Navy de Rihanna, les Little Monsters de Lady Gaga ou encore les Selenators de Selena Gomez. Si s'investir autant dans la vie d'une tierce personne peut glacer le sang de certains, c'est pourtant le quotidien de beaucoup de fans sur les réseaux. Dans "Swarm", l'essaim en français, on retrouve une référence directe aux fans de Beyoncé alias Queen Bee, les Beyhive (ruche en anglais).

Le propos de "Swarm", c'est cette fascination perverse qu'a Dre (Dominique Fishback), pour Ni'Jah, chanteuse de RnB. Dépendante de sa soeur (Chloe Bailey) avec un passé déjà hanté de traumatismes, Dre fait face à un évènement bouleversant qui va la conduire à commettre des actes plus intenses les uns que les autres.

En regardant la série, on aperçoit de nombreuses similitudes entre le personnage de Ni Jah et celui de Beyoncé. Si la série se veut fictive, c'est délibérément que Glover et Nabers se sont basés sur des évènements et rumeurs sur la communauté de Beyoncé pour en tirer des scènes reproduites quasi à l'identique.

Au SXSW Festival 2023, Janine Nabers a expliqué une de ces rumeurs : "En avril 2016, quand un certain album est sorti, il y a eu une rumeur selon laquelle une fille prénommée Marissa Jackson s'était suicidée parce qu'elle avait réalisé qu'une certaine pop star était trompée par son mari. J'étais sur un fil de discussion avec certains de mes amis de Houston, et pendant deux jours, nous avons cru qu'il s'agissait d'un événement réel - jusqu'à ce qu'il soit dissipé plus tard sur Black Twitter". Dans "Swarm", "Chaque épisode traite de faits divers et événements réels, ou de rumeurs sur Internet qui se sont produits".

Un casting "new gen"

Avec Dominique Fishback en psychopathe fanatique, la série révèle au grand jour celle qui pourrait prétendre à remporter le prochain Emmy Award de la meilleure actrice dans une série dramatique. Après ses performances dans les séries "Show Me a Hero" et "The Deuce", elle se dévoile à nue dans cette performance intense qui met en avant des problématiques sérieuses telles que les fans toxiques et la fétichisation des popstars noires. À ses côtés, on retrouve la protégée de Beyoncé : Chloe Bailey dans le rôle de Marissa, la soeur de Dre.

Pour continuer dans la pop star range, les deux réalisateurs ont également casté Paris Jackson, la fille de Michael Jackson et la chanteuse Billie Eilish pour son premier rôle au cinéma de leader de secte queer.

Derrière le scénario, c'est Malia Obama, la fille de l'ancien président des Etats-Unis Barack Obama, qui signe des citations et des cinématiques complétement fascinantes et tordues. C'est à la suite de nombreux stages dans de grandes compagnies de production qu'elle s'est lancée dans l'écriture scénaristique.

La sortie de "Swarm" ne fait que confirmer les talents de Donald Glover et son amour pour les situations à mi-chemin entre clip Rap/Rnb et une vibe d'"Euphoria" version horreur. Pour "Swarm", la success story ne sera pas d'aussi longue durée qu'Atlanta, car il a été confirmé qu'il s'agissait d'une série limitée qui ne ferait qu'une saison. D'un côté, pas de meilleur moyen pour conclure cette histoire qui résonne très fort pour notre génération.

Une chose est sûre, c'est qu'après avoir vu "Swarm", personne n'aura envie de dévoiler qui est sa star préférée sur les réseaux sociaux...