T-Pain : "si 2Pac n'était pas mort... il se ferait bouffer lyricalement par les nouveaux rappeurs"

On le sait nos amis rappeurs américains adorent troller ou se la raconter avec toutes sortes de punchlines : je suis le meilleur, personne n'est au dessus de moi, untel est nul etc, lors d'interviews ou même sur Instagram. La modestie chez certains, c'est assez compliqué. T-Pain ne se la raconte pas, mais il aime provoquer et cette fois c'est 2Pac qui se retrouve dans la discussion.

2Pac VS nouvelle génération

Lors d'un débat avec Akademiks, T-Pain a décidé de se lâcher sur 2Pac et ses propos vont sans doute choquer beaucoup de fans du rappeur légendaire, mais au moins il a le cran de dire ce qu'il pense. En effet, l'ancienne superstar a carrément taclé (pas méchamment) le défunt ou encenser la nouvelle génération, à vous de voir de quel côté vous êtes :

"Si 2Pac ne s'était pas fait buter si jeune, il se ferait bouffer lyricalement aujourd'hui. Il se serait fait assassiner. "

Avant de rajouter :

"Si il y avait eu des platerformes de streaming à l'époque, Pac se serait fait bouffer. Je dis juste quand on regarde les meilleures paroles de 2Pac, c'est rien (peanuts) comparé au niveau d'aujourd'hui."

Un peu choqué au début par les propos de Pain, Akademiks l'a relancé sur le sujet et voici ses propos :

"Pac était un putain de poète. Pac était un des plus grands lyricistes à cette période, mais si on avait eu les réseaux sociaux à l'époque et que tout le monde pouvait donner son avis, opinion, ils auraient été beaucoup moins respectueux envers 2Pac."

Des mots qui vont créer des débats comme jamais, même si la fin n'est pas forcément juste car peut être qu'avec les réseaux sociaux 2Pac aurait été encore plus encensé. Personne le saura jamais...