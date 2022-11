Takeoff : des joueurs lui organisent des funérailles… sur GTA

Il fallait y penser. Il y a quelques jours, des joueurs se sont réunis sur un serveur de Grand Theft Auto V pour rendre un dernier hommage numérique à Takeoff , tué par balles dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2022 après une partie de dés ayant dégénéré.

Le respect et la rigueur ont été de mise durant cette cérémonie numérique ayant regroupé plusieurs dizaines de joueurs. Ces derniers avaient pour consigne d’habiller leur avatar avec des vêtements blancs, de garder leur micro ouvert, de conduire en file indienne et de ne commettre aucune infraction (celles et ceux qui ont l’habitude de jouer à GTA savent que ce n’est pas toujours une mince affaire).

Une « fête » après la procession funéraire

Les joueurs ont roulé à faible allure dans les rues de Los Santos, puis ont marqué un arrêt avant de faire pleuvoir les billets et tirer en l’air en hommage à l’artiste mort à l’âge de seulement 28 ans. Après le coucher du soleil, le groupe s’est rendu dans un bar pour une « fête » en l’honneur du rappeur.

Même si cela n’enlève rien à la tristesse de cette tragédie, cette initiative du monde du gaming constitue un bel hommage à Takeoff, que certains n’hésitent d’ailleurs pas à qualifier de meilleur des trois Migos. Ses funérailles officielles auront lieu demain vendredi 11 novembre à Atlanta dans un stade pouvant accueillir jusqu’à 20 000 personnes.