Tayc dévoile son featuring avec Jason Derulo

C’est sorti ! Le featuring Jason Derulo et Tayc est disponible, et le clip arrivera ce vendredi 26 août à 18h. Les deux chanteurs avaient déjà teasé le morceau et on a déjà des images du clip

"No No No"

Une connexion outre Atlantique logique. Les deux chanteurs ont une identité similaire. Bien que Tayc soit spécialisé dans l’afrobeat, il a emmené Jason Detulo dans son monde sur le morceau No No No.

Le Rnb Afro à l'honneur

Tayc a vraiment réussi à transférer l’énergie du chanteur "Rnb classique" en France. Les artistes hommes qui chantent de cette manière sont souvent comparés aux artistes Rnb des États Unis et dans l’histoire de l’industrie ça n’a pas toujours fonctionné en France. Mais Tayc a un public fort et très fidèle. Quant à Jason Derulo, il avait disparu des radars pendant une période et est revenu en force avec un gros single Tik Tok Savage Love qui avait très bien fonctionné.

Les deux artistes entre en parfaite symbiose sur ce nouveau morceau, et après un feat avec Serge Ibaka, Tayc prouve une nouvelle fois qu'il n'a pas de mal à collaborer à l'étranger.