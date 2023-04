Techno et rap français : deux genres incompatibles ?

Né dans les entrailles des clubs de Détroit et popularisé par l’effervescence berlinoise des années 80, la techno s’est imposée, à coup de basses vibrantes et de mélodies analogiques, comme la cheffe d’orchestre incontestée des fêtes françaises et européennes. Pourtant, à la même époque, un autre genre se répand lui aussi aux quatre coins de l’hexagone à coup d’open-mics, de concerts et de soirées en tout genre : le rap français est lui aussi en pleine explosion. Seulement voilà : bien qu’évoluant à la même période, tout semble opposer les deux genres musicaux régis par des codes, des mélodies et des rythmiques aux antipodes complets. Enfin ça, c’était avant. Depuis le début des années 2020 et l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes aux influences élargies, nombreux sont les talents du rap français à s’emparer des codes d’une musique festive et industrielle, et tissent par ailleurs des liens musicaux jusqu’alors inexistants. Focus sur ces ponts de plus en plus nombreux entre Techno et rap français.

L’invasion techno

Des ruelles quasi-désertes, des bâtiments laissés à l’abandon et une ville toute entière au bord de la paralysie. Si aujourd’hui Detroit et plus particulièrement sa banlieue revêt des airs de ville fantôme, comme lessivée par les crises économiques à répétition depuis le début des années 90, la métropole n’a pas toujours porté cette ambiance funeste et fantomatique. Retour dans les années 60. A l’époque, Detroit est cette ville dynamique et attractive parmi les plus actives des états-unis. Sur le plan économique certes, grâce à l’implantation massive de l’industrie automobile dans la région depuis le début du 20ème siècle, mais aussi et surtout active sur le plan musical. Au détour des salles de concerts et des caves aménagées, « Motor City » a longtemps été le théâtre d’expérimentations fructueuses : c’est à Détroit que le label cultissime Motown a par exemple participé à propager la Soul et le Funk à travers tout le pays, porté par un lot impressionnant de musiciens, techniciens, DJ’s et passionnés.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Alors à la fin des années 70, ces mêmes musiciens de Détroit, toujours en quête d’expérimentation, utilisent peu à peu les capacités des synthétiseurs pour construire des lignes mélodiques aussi lancinantes qu’innovantes. Ces mélodies, ce sont la base des sonorités de la musique électronique : alors quand les compositeurs décident d’ajouter des kicks puissants sur tous les temps, évidemment accompagnés d’un bon lot d’autres éléments rythmiques, ils font une innovation qui va à jamais changer le cour de la musique : la Techno est née.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Et le genre va se répandre comme une trainée de poudre : jouée dans de nombreuses soirées qui réunissent de plus en plus d’adeptes au fur et à mesure des années 80, cette musique techno conquiert peu à peu les fêtes de grandes métropoles, et les deux capitales du genre, Detroit et Berlin, continuent de faire évoluer sans cesse cette musique au fil d’expérimentations. Alors forcément, Paris ne reste pas longtemps imperméable à cette fièvre musicale : dans les salles du Rex Club, du Queen et du Pulp, les adeptes de cette musique à l’époque très marginalisée dansent jusqu’au bout de la nuit sur des mélodies analogiques, lancinantes et entraînantes. Le mouvement est en marche.

Rap français VS Techno

Pourtant, la capitale ne bat pas qu’au rythme des lourdes basses. A cette même époque, entre les années 80 et 90, un autre genre connaît lui aussi une explosion spectaculaire : ce genre, c’est évidemment le rap français. Alors à première vue, les deux genres semblent partager des points communs assez forts : tous deux sont sortis des entrailles d’expérimentations de compositeurs, tous deux connaissent une même marginalisation, et tous deux prennent une ampleur de plus en plus importante à la fin des années 80. Mais la réalité est bien différente : tout semble opposer la techno et le rap français.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

De son côté, le rap des années 90 véhicule bien souvent des textes engagés : qu’ils content des histoires de misères, des ambitions inatteignables ou listent des problèmes sociétaux sur des productions boom-bap aussi profondes qu’entraînantes, les rappeurs s’érigent au fil des années 90 comme les porte-parole de voix jamais entendues et écoutées jusqu’alors dans l’espace public. Pour la Techno, c’est bien différent : cette musique est bien souvent composée et jouée par des musiciens qui ont assez d’argent de côté pour se payer des synthétiseurs en tous genres, et elle est écoutée par un public assez aisé pour fréquenter les clubs de Paris Centre. Que ce soit socialement ou géographiquement, les publics de la techno ne semble tout simplement pas évoluer dans les mêmes environnements. Et ça marque une certaine rupture : dans de nombreux textes des années 90/2000, nombreux sont les rappeurs à discréditer la musique techno : Rohff disait par exemple, dans son morceau 94 sorti en 2004 : « Fu** la techno, c’est de la musique de drogués ». Ça a le mérite d’être clair.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Alors forcément, ces piques lancées à répétition par les rappeurs n’aident pas à tisser des liens solides entre techno et rap français, et au contraire, cristallisent une forme de rivalité qui va se figer dans les années à venir. Alors pour que le vent tourne, il faudra attendre quasiment 20 ans.

Gommer les frontières

Depuis le début des années 2020, rien n’est plus pareil. Le streaming a révolutionné l’industrie musicale, internet a envahi quasiment tous les foyers de l’hexagone, et acheter un micro, une carte-son et un ordinateur est aujourd’hui à la portée de tous et toutes, ou presque. Alors pour cette nouvelle génération d’artistes bercée par les découvertes musicales sur Youtube et par les playlists accessibles partout, tout le temps, plus aucun obstacle ne semble se dresser face à leurs envies créatrices. Pour le cas Winnterzuko, c’est exactement ce qu’il s’est passé : fortement influencé par ses découvertes musicales aux airs d’eurodance, de techno et de bande son électrisées de jeux vidéos, le rappeur dévoile depuis 2020 une musique complètement novatrice, jusqu’alors jamais entendue dans le rap français. Sonorités industrielles et lourdes basses, le tout, sur des bars très imagées : l’univers de Winnterzuko construit dès ses débuts un lien solide et durable entre Techno et Rap français.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Mais Zuko n’est pas le seul à expérimenter ces liens : dans son récent morceau remix du titre « Phoenix » par le producteur Vilhem, son ami et confrère Realo explore lui aussi les basses détonantes d’une techno bien agressive, dont les patterns se mêlent habilement avec ceux d’une jersey survoltée. Et dans la construction de ces liens entre rap et techno, les remix sont aussi une manière efficace de créer des ponts entre les genres : c’est évidemment ce que fait la productrice et DJ Urumi au cour de ses sets et sur son compte instagram, dans des flips logiquement intitulés « Rap 2 Rave ». Dans ses remix, on peut par exemple écouter Hamza rapper sur des basses profondes empruntées à une techno agressive, Leto et Guy2besbar interpréter leur morceau « Sosa » sur une production hyperpop ou encore Ateyaba chanter son hit « Rock with you » sur une production aussi grésillante qu’envoûtante.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Alors que ce soit sous la forme de remix ou de compositions originales, de nombreux morceaux dévoilés entre 2020 et aujourd’hui participent à bâtir un lien certain entre Techno et rap, loin derrière les années de froid que les deux genres ont longtemps connu. Porté par une nouvelle génération qui n’en a que faire des codes et des étiquettes, ce nouveau genre hybride se répand de plus en plus largement au travers de morceaux et édits toujours plus innovants, et alors que la hache de guerre semble désormais belle et bien enterrée, on ne peut qu’adhérer.