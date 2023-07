Téléphones, cendres humaines... Les artistes en ont marre qu'on leur jette des choses sur scène

La pratique ne date pas d'hier. Depuis le 18ème siècle, le public des spectacles de théâtre balançait des aliments telles que des tomates sur scène lorsque le spectacle ne leur plaisait pas. Mais 400 ans après, on pourrait s'attendre à ce que ce genre de pratique n'ait plus lieu lors des concerts. Malheureusement ce n'est pas le cas, et les projectiles ont bien changé.

Une succession d'évènements

De Bebe Rexha à Lil Nas X, pas une semaine ne s'est passée sans que l'on apprenne qu'un artiste de plus s'est fait heurter par un projectile lors de son concert. Malgré les renforts à la sécurité, les fans parviennent à s'infiltrer dans les salles munis de potentiels projectiles, et quand ils n'ont rien sous la main, ils jettent leurs téléphones.

Au concert de la chanteuse Bebe Rexha le 19 juin dernier, la chanteuse a du écourter son concert et a été évacuée par les urgences après avoir reçu le téléphone portable de l'un de ses fans directement dans l'œil.

Quelques jours plus tard, c'est la chanteuse Kelsea Ballerini qui se retrouve blessée par un objet en plein milieu de sa chanson pendant son concert en Idaho.

Pour les artistes, la succession d'évènements n'est pas due au hasard car quelques jours après, Lil Nas X reçoit un projectile sur scène, qui se trouve être un sextoy.

Pour les artistes, recevoir des objets ou des cadeaux sur scène peut faire "partie du travail". Si parfois, les fans viennent avec de très bonnes intentions, les objets "offerts" à l'artiste dépassent parfois l'entendement. Au concert de Pink le 27 juin, la chanteuse a reçu sur scène un sachet contenant des cendres humaines. Il s'agissait de l'une de ses fans qui avait emmené les cendres de sa défunte mère pour les jeter sur la scène car celle-ci était fan de la chanteuse.

D'années en années, le sujet de la sécurité lors des concerts à pris de plus en plus d'importance. Fini les projectiles sur les stades ou dans les concerts, des filets anti-projectiles et une sécurité renforcée sont mis en place à l'entrée des stades et des salles de spectacles et pourtant, beaucoup arrivent quand même à trouver des objets à balancer sur scène.

Selon le magazine "The Guardian", cette succession d'évènements aurait un lien avec un essor d'agressivité post-Covid. En effet, après avoir évité les spectacles de cette ampleur pendant 3 ans, les fans seraient complètement déconnectés des bonnes manières à avoir lors d'un concert.

Pour certains fans, jeter des projectiles sur scène est aussi l'occasion d'avoir un moment "privilégié" avec son artiste préféré, car celui-ci le remarque enfin. Bien que la plupart du temps, le fan soit écarté rapidement du concert et poursuivi en justice, pour certain, le simple échange de regards avec sa célébrité préférée peut servir de raison pour lui jeter un téléphone au visage.

Lorsque les évènements s'accumulent et que plusieurs concerts s'enchaînent, les fans vont toujours trouver de nouvelles choses, plus grosses et plus insolites à jeter sur scène afin de faire parler sur les réseaux sociaux.

Les artistes font passer le message

Après les nombreux incidents, plusieurs artistes ont décidé de prendre la parole afin d'éviter que des évènements du genre se répètent à leurs concerts. Dernièrement, la chanteuse Adèle s'est exprimée à ce sujet pendant sa performance.

"Je vous mets en garde. Jetez-moi quelque chose dessus et je vous tue."

Une pratique à abandonner très rapidement pour le bien-être des artistes et l'avenir des concerts.**