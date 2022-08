The Game vs Eminem : retour sur ce "clash"

The Game bientôt de retour avec "Drillmatic"

The Game a dévoilé sur son compte Instagram la tracklist de son prochain album intitulé "Drillmatic : Heart vs. Mind". Le rappeur de Compton nous promet donc pour ce vendredi 12 août 20 nouveaux morceaux et a ainsi légendé son annonce : "DRILLMATIC LE VRAI ALBUM DE L'ANNEE sort partout vendredi 12 août minuit !!!! Je vous promets 30 morceaux sans skips !!!! Comme dirait Hit-Boy… ‘clip issa 30’ !!!!”

Très sûr de lui, The Game va donc envoyer ça et parmi les 30 titres on a noté le nom de la track 23. !Le morceau s'appelle "The Black Shady", référence au Slim Shady Eminem avec qui il est en clash depuis un petit moment**. Est-ce que le morceau est le fameux disstrack prévu ? Un titre qui prouvera qu'il est plus fort que Em ?** On en saura plus le 12 août..

The Game vs Eminem : un clash à sens unique

Pour rappel, en mars 2022, The Game a donné une interview pour Drink Champs. Il avait déclaré : "Eminem, c'est Eminem", admet-il d'abord, avant d'ajouter : "J'aime beaucoup Eminem, c'est un des bons MCs, des très bons MCs. Il rappe vite. Il fait tout ces trucs..." et de se confier : "je pensais qu'Eminem était meilleur que moi. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas.", avant de lancer "metez-moi au défi". S'en est suivie l'idée et l'envie de faire un Verzuz avec Em.

Le 3 avril, un clip audio d'un récent Clubhouse est apparu sur YouTube . On entend le manager du rappeur de Los Angeles y dire : "Nous allumons un feu. Le Slim Shady noir arrive. Ce n***a a intérêt à être prêt parce que ce n***a est devenu fou" . Des propos qui ont relancé la controverse, mais que The Game semble assumer sans difficulté - il se dit prêt à "achever" Eminem avec un nouveau driss.

En juin dernier, l’artiste s’en est pris au nouveau titre d’Eminem, The King And I , co-produit par Dr. Dre. Globalement bien reçu par les fans, le morceau n'a pas du tout fait kiffé The Game, qui s’est empressé de troller Slim Shady sur ses réseaux sociaux : « Ayeeee man!!! C’est celui qui est censé être meilleur que moi ? »

Face à toutes ces "attaques", EMinem n'a jamais répondu. En même tant quand on connaît sa valeur, est-ce qu'on a encore des choses à prouver ?