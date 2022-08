"The Idol" : la série conçue par The Weeknd et Sam Levinson s'offre un torride teaser

HBO a partagé une nouvelle bande-annonce pour la série à venir, The Idol, avec The Weeknd, Troye Sivan, Moses Sumney, et plus encore. La série est co-créée par Sam Levinson d'Euphoria ainsi que par The Weeknd et Reza Fahim.

Une bande annonce torride

En plus de nous rappeler que The Idol comportera de nombreuses scènes de sexe, la nouvelle bande-annonce offre un aperçu plus précis de la distribution. The Weeknd lui-même jouera le rôle d'un gourou, propriétaire d'un club et leader d'une secte moderne, qui commence à sortir avec une artiste pop prometteuse jouée par Lily-Rose Depp.

The Weeknd n'en sera pas à son premier coup d'essai puisqu'il a déjà fait ses débuts d'acteur dans le film des frères Safdie, Uncut Gems, en 2019. Il a également joué dans des épisodes d'American Dad! et des Simpsons. La série The Idol mettra également en vedette Dan Levy, Hank Azaria, Suzanna Son, Jane Adams et Rachel Sennott.

Cependant l'apparition qui a fait le plus réagir sur les réseaux est celle de Jennie Ruby Jane. Membre du girl group sud-coréen Blackpink, elle possède une énorme fan-base qui risque bien de se ruer sur la série.

Joe Epstein sera le showrunner et le scénariste de la série. The Idol n'a pas encore reçu de date de diffusion officielle, mais HBO indique qu'elle est "à venir"...