"The Last of Us" : HBO dévoile le premier teaser de la série

HBO a révélé dimanche 21 août les premières images de son adaptation télévisée de The Last of Us de Naughty Dog, offrant aux fans un bref aperçu de la série prévue pour 2023.

La bande annonce est brève, environ 20 secondes. Comme les précédents aperçus de The Last of Us, le teaser semble extrêmement fidèle aux jeux PlayStation. Bella Ramsey, dans le rôle d'Ellie, et Pedro Pascal, dans le rôle de Joel, recréent un moment de dialogue animé du jeu vidéo de Naughty Dog, et l'ouverture déchirante de The Last of Us mettant en scène la fille de Joel fait une brève apparition.

Pour rappel, The Last of Us suit Joel et Ellie dans leur périple à travers des États-Unis post-apocalyptiques ravagés par une maladie mystérieuse qui transforme les humains en dangereux monstres. En chemin, ils rencontrent toutes sortes de personnages, certains amicaux, d'autres tout aussi dangereux que les infectés qu'ils fuient.

La série est créée par Craig Mazin, le créateur et scénariste de la série Chernobyl sur HBO, et produite par Neil Druckmann de Naughty Dog, le studio qui a développé les 2 jeux vidéo. La première saison de The Last of Us comportera 10 épisodes et devrait arriver d'ici peu.