Theodort se lance en mode sérieux dans le rap

En l'espace de quelques heures, THEODORT vient de prouver que la musique n'est plus une blague pour lui.

Du 2nd au 1er degré

Alors qu'une grande partie de sa notoriété s'est faite autour de contenus décalés sur de la musique, il semblerait que THEODORT se lance enfin dans le grand bain. En effet, après avoir sorti des titres comme SUR LE TOIT DE RIEN DU TOUT MON REUF ou encore Joyeux Noël et des vidéos parodiques tels que "CE RAPPEUR QUI...", le Youtubeur vient d'apparaitre sur le nouvel album de Zuukou Mayzie et a dévoilé un mini-EP intitulé On arrive.

Publicité

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Des apparitions qui ne semblent pas avoir été prises à la légère par le créateur de contenus et qui sonnent comme le début d'une carrière sérieuse dans la musique. Voici quelques raisons d'y croire :

Une passion depuis longtemps

Dans une vidéo sortie en mai 2021 , THEODORT dévoilait à son compère Mastu des images de son enfance lorsqu'il s'exerçait à rapper devant la caméra. Les internautes on alors appris qu**'il avait confectionné un album à l'âge de 7 ans** et qu'il s'était entrainé dès son plus jeune âge à faire des rimes.

De plus, depuis qu'il a acquis une certaine notoriété sur Youtube, THEODORT fait beaucoup de références au rap. Que ce soit dans ses parodies, dans les quelques clips qu'il a sortis ou encore dans certains contenus, il y a souvent des clins d'œil à son style de musique favorite.

Cela montre que THEODORT n'est pas qu'un simple jeune qui surfe sur la tendance rap, mais qu'il a toujours baigné dedans et qu'il en connait les codes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un bon entourage

En plus d'être un passionné de longue date, le Youtubeur a des connaissance et des moyens qui peuvent l'aider à performer. En effet, il est notamment ami avec un des membres du L.O.A.T (espace de travail dans lequel il créé ses contenus avec d'autres Youtubeurs), Raska. Raska qui est à l'origine un réalisateur de clip de rap, et qui a récemment été à l'initiative de la BIG SANTA TAPE dans laquelle on pouvait retrouver Bekar, Slimka ou encore Beeby.

THEODORT est également en contact avec pleins de monteurs et de personnes évoluant dans un milieu créatif qui peuvent l'aider à mettre en lumière son art. Avec cet entourage il est plus facile de démarrer avec quelque chose de qualitatif que lorsque l'on commence seul.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

De Youtubeur à rappeur

Ce qui peut s'avérer compliqué lorsque l'on passe du registre comique à celui de sérieux, c'est justement d'arriver à être légitime aux yeux des auditeurs. Si le chemin n'est pas encore gagné pour tous et toutes, nombreux autres créateurs de contenus se sont lancés dans le grand bain avec un certain succès. Mister V, Squeezie, Seb La Frite ou encore Camille Lellouche dans un autre style, font partis de ceux qui ont ouvert la porte à une nouvelle génération pour qui il sera plus facile d'emprunter cette voie.

Preuve en est, alors que THEODORT a dévoilé ce 23 juillet un EP, peu de commentaire sont venues questionner la légitimité du Youtubeur. Une chance que n'a pas forcement eu Mister V, par exemple, qui a du, pendant un certain temps, se justifier et prouver qu'il pouvait rapper sérieusement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour toutes ces raisons, nul doute que THOEDORT saura trouver sa place et entamer une carrière de rap tout aussi cohérente que sérieuse.