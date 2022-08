Thierry Henry : ses moments les plus drôles en tant que consultant

Thierry Henry vient de signer pour une année supplémentaire en tant que consultant pour Amazon Prime. Une nouvelle qui vient récompenser une année durant laquelle l'ancien attaquant a régalé tous les amateurs de foot avec des analyses de qualité et de nombreuses séquences hilarantes.

Des séquences dont nous avons décidé de vous proposer la crème de la crème :

Henry se questionne sur le niveau d'espagnol de Kylian

C'est la déception pour Thierry...

En pleine extase !

Le mème de l'année ?

Moment de fous rire entre collègues

"Attention quand même, attention"

Un classique repris de très belle manière

En mode "sauveur de Mbappé"

Les souvenirs de Sarcelles-Palaiseau

Les fameux éléphants roses

Avec ces superbes moments, Thierry Henry est devenu l'un des consultants les plus appréciés en France et on a déjà hâte de voir ce qu'il nous réserve pour l'année prochaine.