Tik Tok : 5 choses que vous ne saviez sans doute pas sur le phénomène Khaby Lame

Khaby Lame est l'influenceur du moment, c'est la personnalité la plus suivie au monde sur Tiktok avec plus de 146 millions d'abonnés et il vient de faire la cover de Forbes Afrique.

Après s'être fait licencier en 2020, il décide de faire des vidéos sur la plateforme Tiktok et puis tout s'enchaine, les vues, les likes, les millions de vues, puis s'en suivent les sponsors et les collaborations avec les plus grandes stars. Son ascension est fulgurante et elle l'amène aujourd'hui sur la cover d'un des magazines les plus connus du monde.

Il s'est fait tout seul

Comme le son de Drake, Khaby Lame Started from the bottom now h'es here, il enchainait les petits boulots depuis ses 18 ans, cumulait même deux emplois à certains moments, et s'est fait licencier juste avant la pandémie. Mais juste après il a commencé à poster du contenu sur Tik Tok, et on connait la suite de l'histoire..

Son grand rêve

Lors de nombreuses interviews, le tiktokeur s'est confié avoir le rêve depuis petit d'être acteur. C'était son objectif étant plus jeune et il compte bien y arriver. Khaby explique que c'est après avoir vu Le Prince de Bel Air avec Will Smith que son amour pour l'acting a commencé.

Attends toi à voir Khamy Lame dans tes prochains blockbusters.

Il a textoté avec Omar Sy

Khaby Lame adore Omar Sy, il a raconté lors d'une interview que les deux échangaient même de temps en temps sur WhatsApp, qu'il aimeraient se voir mais qu'il est difficile de concorder leur agendas. Mais bon, quelque chose nous dit que tout internet sera au courant quand la rencontre aura lieu.

Il a commencé sur Youtube

Khaby Lame a toujours fait des vidéos, et il a à vrai dire commencé sur Youtube.

Il a une chaine Youtube à son nom mais aujourd'hui aucune vidéo postée. Il a plusieurs projets en cours à voir si Youtube en fera partie pour la suite

Un vrai boss move du tiktokeur; après avoir fait de nombreuses campagnes de pub avec la marque, il lance sa propre collection.

Il fait partie du millionaire club

Grâce à tout ce que Tiktok lui a apporté ainsi que ses campagnes publicitaires et collaborations avec des marques, il est aujourd'hui millionaire, Khaby a même acheté une maison à ses parents.

Si c'est pas beau ça, en tout cas aujourd'hui marque un nouveau challenge pour lui avec sa cover sur Forbes validée. Le jeune sénégalais de 22 ans vit aujourd'hui à Milan et continue son ascension, ce ne serait pas surprenant de le voir dans un film prochainement..