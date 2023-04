TikTok chercherait à abrutir les enfants ?

Douyin, disponible uniquement en Chine Continentale, n'a pas grand chose à voir avec ce que l'on connaît de TikTok. Censures et restrictions sont appliquées à la plateforme chinoise mais dans le reste du monde, TikTok est plus viral que jamais. La façon que la plateforme a de différencier ses deux audiences soulève de nombreuses questions. Dans l'émission Rezo sur Mouv' avec Ngiran Fall et Laurence Méride, ils recevaient Océane Herrero, journaliste spécialiste des réseaux sociaux :

Les différences entre Douyin et TikTok

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Fin 2022, Douyin comptait 730 millions d'utilisateurs. Sur TikTok, on compte plus d'1.5 milliards d'utilisateurs dans le monde. Des nombres qui ne cessent d'accroître depuis le début de la tendance "TikTok". Sur Douyin, les enfants sont particulièrement protégés des contenus disponibles sur l'application. Les moins de 14 ans sont soumis à une restriction de temps d'utilisation de la plateforme de 40 minutes, et le contenu qu'ils peuvent visionner et clairement plus soft que celui auquel le jeune public du reste du monde peut-être confronté.

Publicité

Cette pratique mène de plus en plus à se questionner sur le choix de la plateforme de ne pas protéger les enfants du reste du monde.