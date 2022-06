TikTok : Khaby Lame est officiellement la personnalité la plus suivie au monde

En moins de deux ans, le Tiktokeur italien Khaby Lame s'est imposé sur la plateforme avec ses vidéos virales muettes et humoristiques. Personnalité incontournable, ses vidéos ont été très souvent reprises par les célébrités, et sa vie a été complètement bouleversée depuis son explosion. Khaby était même jury au Festival de Cannes 2022 de la compétition internationale #TiktokShortsFilms initiée par TikTok, partenaire pour la prmiière fois du célèbre festival de cinéma.

143,2 millions d'abonnés sans rien dire

Connu pour sa tête blasée, ses gestes simples et drôles, son silence parlant et sa viralité, le TikTokeur a conquis des millions d'utilisateurs de la plateforme et a su s'imposer. Tellement que Khaby Lame devient officiellement la personne la plus suivie au monde sur TikTok avec 143,2 millions d'abonnés à son compte.

Une viralité telle qu'il a détrôné la star américaine Charli D'Amelio qui comptabilise 142,4 millions d'abonnés TiTkok. Une nouvelle place pour Khaby qui a pu rencontrer son idole Leo Messi ou encore Mbappé qui lui a donné son maillot !