TikTok, Snapchat, Instagram : qui prend le plus au sérieux la question du harcèlement ?

Ce n’est pas la première fois que le réseau social fait débat. En effet, TikTok est déjà au cœur des controverses dans plusieurs domaines. Aux États-Unis, au Canada ou même en Belgique, son utilisation a notamment été interdite dans certaines institutions. Et si la raison de cette censure relève de la protection de données, le réseau social semble avoir d’autres défauts.

Dès son lancement en 2016, l’application trouve rapidement sa place parmi les réseaux sociaux déjà présents. C’est notamment grâce à la puissance de son algorithme, qui permet à ses utilisateurs d’accéder à un contenu ciblé très précis. Seulement, c’est cette même fonctionnalité que l’on reproche à TikTok, notamment dans le cadre du harcèlement.

Dans la plainte déposée contre la plateforme le 8 septembre dernier, il est bel et bien question d’algorithme. Selon l’avocate de la famille, c’est probablement ce qui a poussé Marie à mettre fin à ses jours en septembre 2021. Elle dénonce même une « provocation au suicide ». Et si les cas de suicides liés au harcèlement se multiplient et que les réseaux sociaux semblent avoir un rôle à jouer, quelle est la plateforme qui prend le plus de mesures pour y faire face ?

TikTok : en bas du podium

Ce n’est pas pour rien que le réseau social fait l’objet d’une plainte. Tout d’abord, comme a pu le souligner Me Laure Boutron-Marmion , avocate des parents de Marie, l’algorithme serait peut-être trop efficace. Après avoir posté une courte vidéo exposant son mal-être, le compte de la jeune fille s’est mis à lui proposer du contenu qui l’aurait poussé au suicide. Parmi les vidéos concernées, des « tutos » pour mettre fin à ses jours, mais également de la musique dont les paroles pourraient inciter au suicide.

Pourtant, le réseau social dédie plusieurs rubriques de lutte contre le harcèlement sur sa page internet. En effet, TikTok partage des indications pour « combattre la haine » ainsi que pour la « prévention du harcèlement ». Parmi elles, comment repérer un comportement haineux, et comment y mettre fin. Ici, la solution semble plutôt simple : le signalement.

Chaque utilisateur peut signaler un post, un compte ou même un commentaire qui lui semble inapproprié, afin que l’application le retire. Seulement, pour qu’une demande de signalement soit réellement étudiée, il est nécessaire que plusieurs personnes signalent le même problème.

Afin de lutter contre le harcèlement, TikTok propose certains outils à ses utilisateurs. Tout d’abord, il est possible de mettre son compte en privé pour en bloquer l’accès à toute personne non autorisée. On peut également restreindre les commentaires sous un post, afin de limiter la communication.

Seulement, ces mesures sont loin d’être suffisantes. Dans le cas de Marie, la plainte qui vise l’application dénonce également une « non-assistance à personne en péril » . En effet, malgré les publications exprimant la souffrance de l’adolescente, le réseau social n’a pas su réagir pour alerter, et son algorithme n’a fait qu’empirer sa situation.

Snapchat : peu convaincant

Seulement, le harcèlement ne se limite pas à TikTok : tous les réseaux sont touchés. Sur Snapchat, l’application de partage de photos éphémères, il existe également certains outils pour limiter les interactions haineuses. Contrairement à TikTok, le réseau ne permet pas de visualiser des comptes qui partagent des photos et des vidéos. Par conséquent, il n’est pas non plus possible d’interagir par commentaire.

En revanche, il est possible d’échanger en s’envoyant du contenu vidéo ou photo, ou encore via un chat en ligne. C’est ici que Snapchat propose des outils pour lutter contre le harcèlement. Cependant, ces paramètres sont très limités. Sur la page internet d’assistance de l’application, il n’est question que de signalement. On peut donc reporter un compte, un snap photo ou chat, et une story. Mais si les outils sont peu nombreux, c’est aussi à cause du format proposé par Snapchat. Les interactions sont bien plus limitées que via TikTok, ou encore via Instagram.

Instagram : de l'amélioration

Du côté du géant Instagram, les outils de lutte contre le harcèlement ont un peu plus d’ampleur. Le réseau social qui permet de partager des photos et des vidéos propose en effet un « avertissement relatif à un commentaire ». Ainsi, lorsqu’un utilisateur essaie de publier un commentaire jugé blessant ou offensant, il reçoit un message d’avertissement contenant les règles de la communauté.

Cette mesure veille à limiter les messages de haine entre utilisateurs. Comme pour TikTok et Snapchat, il est également possible de signaler un compte, un post ou un commentaire. De plus, certains posts jugés « contenus sensibles » sont floutés et possèdent un message d’avertissement. Ainsi, les utilisateurs peuvent choisir ou non de le voir, ce qui limite les contenus traumatisants.

S’il semble difficile de contenir le cyberharcèlement, il existe quelques outils pour le limiter. Parmi les réseaux sociaux, certains prennent la situation plus au sérieux que d’autres**. Ici, c’est Instagram qui met en place les paramètres les plus efficaces pour freiner le harcèlement.** Au contraire, TikTok, qui fait l’objet d’un dépôt de plainte, n’offre pas les ressources suffisantes pour protéger ses utilisateurs.