TikTok veut savoir ce qu'il s'est vraiment passé en studio... entre Drake et 21 Savage

Dévoilé ce vendredi 4 novembre, "Her Loss" fait déjà couler beaucoup d'encre pour son nombre de streams astronomique, plus de 97 millions d'écoutes en un jour, mais aussi pour l'alchimie presque électrique entre les deux artistes.

Bien qu'ils n'en soient pas à leur première collaboration, Drake et 21 Savage se connaissent bien, ils mêlent leurs styles et créent une ambiance à mi-chemin entre bangers et sons ultra lovers dont Drake à le secret. Bien que Drizzy commençait un peu à fatiguer sur ses projets solos récents (à part le dernier, où il avait pris de vrais risques)), il revient revigoré, prêt à proposer de nouvelles choses et surtout bien accompagné.

Sur les réseaux sociaux, un extrait de "Rich Flex" dans lequel Drake chantonne à répétition "21, do your thing" (fais ton truc) a fait tiquer les internautes. Les blagues suggérant une relation plus qu'amicale ou artistique se sont multipliées, et nous ont bien fait rire. Les petits coquins.

Des masterclass sur TikTok

Malgré toutes les shades lancées par Drake dans l'album, on note au moins que leur entente continue de fonctionner ultra bien tout au long de l'album.

En studio, on sait pas exactement ce qu'il se passe... mais ce qui est sûr c'est que ça fonctionne.