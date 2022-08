Tim Burton : un teaser déganté pour "Wednesday", sa série autour de la famille Addams

C'est un mariage parfait : Tim Burton, réalisateur de films effrayants, louches, mystérieux et sinistres, s'attaque à un projet de La Famille Addams.

Complètement fou !

Si l'étrange famille Addams a déjà été portée à l'écran à de nombreuses reprises (plus récemment sous forme de dessins animés), le projet de Burton est tout à fait nouveau : une série dramatique-mystère pour adolescents centrée sur Wednesday Addams, intitulée Wednesday.

La série met en scène Jenna Ortega, de Scream, dans le rôle d'une version adolescente de la fille des Addams, amoureuse de la mort, qui fait un carnage dans les écoles et tombe sur un complot de meurtre.

Netflix vient de délivrer le premier teaser de la série et c'est un franc succès. Combinant des éléments traditionnels de la famille Addams (Catherine Zeta-Jones et Luis Guzmán semblent être un excellent casting pour Morticia et Gomez), beaucoup de créations "burtoniennes", et un véritable mix visuel, avec un monde hyper coloré qui contraste fortement avec l'esthétique tout en noir de l'héroïne centrale.

De plus, on a un bref mais excellent aperçu de Gwendoline Christie dans le rôle de la formidable directrice de l'école. Tout cela, sans oublier l'humour noir, avec des répliques très drôles sur les penchants sanguinaires de Wednesday. Un ensemble qui s'annonce explosif !

Aucune date exacte n'a été officialisée mais la série doit arriver sur Netflix cet automne. (Certainement aux alentours d'Halloween.) Rendez-vous donc à la Nevermore Academy plus tard dans l'année.