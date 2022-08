Timal : il poste une vidéo où il frappe son chien, 30 millions d'amis porte plainte

Le rappeur de Champs-Sur-Marne a posté une vidéo dans sa story Snapchat hier soir, et il a fallu peu de temps au grand public pour réagir. Dans la vidéo, on y voit Timal filmant son chien, un staff ayant l'air assez effrayé qui a apparemment uriné au sol, puis le pied de Timal lui asséner des coups de pieds au visage.

La vidéo a été supprimée moins de 20 minutes après avoir été postée mais ces minutes ont suffit que pour sa communauté relaye et partage la vidéo qui a vite fait le tour d'internet. Nombreuses sont les réactions qui condamnent le rappeur qui vient juste de sortir un featuring avec Booba, le morceau "Caméléon". L'association 30 millions d'amis a très vite réagi en annonçant avoir porté plainte contre lui, et avoir également demandé une mise en sécurité de l'animal. Les commentaires et réactions sont nombreuses, et même la communauté de Timal ne valide pas cet acte, et les commentaires fusent sur l'Instagram du rappeur du 77, où beaucoup identifient la Police Nationale, ainsi que l'association 30 Millions D'amis.

Certains fans de Timal appellent au boycott de l'artiste, et certains le signalent même sur Spotify. Ce bad buzz est de taille, et sachant que la violence faite aux animaux est un sujet qui parle à beaucoup, il serait presque judicieux pour le rappeur du 77 de donner des explications. Kurt Zouma avait notamment fait un très mauvais buzz après des vidéos sur les réseaux où on le voyait taper ses chats, des vidéos insoutenables.

Timal ne s'est pas encore prononcé sur sa story, sur la vidéo en elle-même, sur les réactions de sa communauté ou encore sur le dépot de plainte de l'association 30 Millions d'Amis. Il décidera peut-être de prendre la parole, ou attendra que l'histoire se tasse; en attendant la plainte est en cours et on attend la suite.