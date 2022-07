TK : enfin son heure ?

Une dernière marche à franchir

Actif depuis une demi-douzaines d’années, TK s’est petit à petit imposé comme l’un des espoirs de la scène marseillaise. Après avoir bien préparé le terrain sur la période 2018-2019 avec des freestyles et des clips cumulant leurs premiers millions de vues, le rappeur au masque moustachu a plutôt bien confirmé les attentes avec son premier album, Pas Ouehda, en décembre 2020. Sorti en plein hiver, dans un contexte pandémique pas évident pour un artiste misant autant sur des sonorités festives, ce projet n’a malheureusement pas suffit à le faire exploser complètement.

Depuis, TK continue à occuper le terrain et à renforcer ses liens avec sa communauté d’auditeurs. Deux projets sortis coup sur coup en décembre 2021 et janvier 2022 ont permis à son public de patienter jusqu’à son deuxième album, Avant la fête , disponible depuis ce vendredi 1er juillet. Juste avant l’été, ce nouveau projet pourrait se situer dans la bonne fenêtre de lancement pour permettre à son auteur de franchir un cap et de changer de statut.

Le style de TK s’appuie sur un certain nombre de caractéristiques communes aux jeunes générations de rappeurs marseillais : bpm élevé, sonorités festives, ambiance street, textes oscillant entre introspection et divertissement, recherche constante du bon équilibre entre rap et chant … L’auteur de Pas Ouehda ne réinvente pas la roue, mais il a le mérite d’incarner parfaitement son univers, et de l’interpréter avec beaucoup de naturel. Sa proposition artistique ne donne pas le sentiment d’être le fruit d’un calcul, mais de correspondre de manière très intuitive aux influences de TK et à l’environnement dans lequel il baigne.

De ce point de vue, sa proximité avec Jul apparaît comme une évidence. Tous deux partagent non seulement un adn musical aux caractéristiques très locales, en misant énormément sur l’aspect émotionnel de leurs textes, mais on retrouve également des similitudes fortes sur le plan de la personnalité et du rapport au public. Le fait d’apparaître masqué et de protéger autant que possible sa vie privée, par exemple : TK a eu la présence d’esprit de le faire avant même d’être exposé médiatiquement -ce que Jul n’a pas pu faire, et qu’il regrette, comme il l’a plusieurs fois répété dans ses textes (“j’aurais du faire une Daft Punk, on m’aurait pas vu, on m’aurait juste écouté”). Dans ses interventions sur les réseaux sociaux comme dans ses interviews, TK laisse transparaître une personnalité simple, posée et sans artifices, visant à toucher son public par sa sincérité et sa musique avant toute chose.

Un lien très fort avec son public

Cette absence de filtre a contribué à installer, au fil des années, une véritable proximité entre TK et son public. Très actif sur les réseaux sociaux, il interagit régulièrement avec ses fans, notamment par le biais de lives. Il s’agit d’une excellente manière de conserver un lien avec eux en dehors des sorties d’albums et de son actualité purement musicale, mais aussi d’étendre sa fan-base : certains de ses abonnés l’ont suivi pour sa sympathie ou sa capacité à animer un live, sans forcément bien connaître sa musique. En s’attachant à lui par ce biais, ils sont devenus, par ricochets, des consommateurs de ses albums. Conscient de l’importance d’une relation forte avec ses abonnés, TK utilise même des réseaux et groupes privés pour communiquer avec les plus fidèles d’entre eux. Ces derniers ont alors leur mot à dire sur l’univers artistique du rappeur : choix des titres, des prods, des visuels … L’artiste a bien entendu le dernier mot, mais ses fans apprécient certainement d’être autant consultés.

Cette proximité avec son public se traduit également dans sa production artistique et visuelle, on pense évidemment à C’est nous “feat la Team”, avec un clip directement centré sur ses fans. Signe que l’excellente relation entre l’artiste et ses auditeurs est payante, TK réalise 30 à 40% de ses ventes en première semaine en physique. Une donnée surprenante en 2022, à l’heure du 100% streaming. Les fans du rappeur souhaitent le soutenir, s’impliquer dans son histoire, et sont prêts à s’engager pour lui.

Un album qui sort au bon moment

Alors que TK a toujours privilégié des sorties hivernales, l’album Avant la fête débarque en pleine période estivale. Son aisance sur des sonorités festives, et surtout le potentiel tubesque de la majorité de ses singles, devraient lui permettre de se faire une place au cœur des playlists qui accompagneront son public tout au long de l’été. Freiné depuis plus de deux ans par le contexte pandémique, il pourrait profiter en juillet-août de l’accalmie du virus et du retour (peut-être provisoire, ne crions pas victoire trop vite) à une vie normale. Ses titres orientés club auraient pu avoir droit à une réussite différente si les boîtes de nuit et chichas avaient été ouverts dans des conditions normales en continu depuis mars 2020. TK a dû apprendre à s’adapter, ce qui, dans le fond, n’est jamais une mauvaise chose.

Il a ainsi profité du contexte général un brin anxiogène pour mettre en avant d’autres facettes de sa personnalité artistique. On pense par exemple à Le Crime , un featuring avec Heuss l’Enfoiré qui aurait pu être travaillé comme un gros single dansant dans un autre contexte, et qui s’est transformé en pur morceau rap et a permis à beaucoup d’auditeurs de constater que le marseillais savait aussi envoyer des couplets denses et maîtrisait toutes les bases d’un bon kickeur.

Avec Avant la fête, TK fait le bilan de tout ce qu’il a accompli jusqu’ici. Entre titres purement introspectifs, touches de mélancolie, titres légers, influences électro, et moments ensoleillés, il s’agit probablement de son projet le plus complet, et une excellente manière de créer un pont entre ses premières années de carrière et un avenir qui lui tend les bras.