Top 10 des festivals pour finir l'été en douceur

Ça y'est, l'été est presque fini et c'est déjà la rentrée. Au revoir, les longues journées à cramer au soleil, les chaudes soirées bercées par les cigales et les douces baignades dans la mer. Mais rassurez-vous : les festivals continuent de nous accompagner pendant le mois de septembre, et on vous a regroupé les immanquables de cet été indien.

La fête de l'Humanité

Le mythique festival francilien revient les 9,10 et 11 septembre à Brétigny avec une programmation plus que chargée. Parmi les gros noms invités, on trouve plusieurs rappeurs : la présence de Sexion d'Assaut ravira les fans de rap à l'ancienne, alors que Laylow ambiancera le festival avec son univers moderne et particulier. Au rendez-vous, on pourra également compter sur Ziak , Zamdane , ou encore Eesah Yasuke. Bref, de quoi bien s'enjailler pour ce premier week-end de rentrée.

Le Rose Festival

Rendez-vous est également donné à Toulouse pour les 2 et 3 septembre, avec une progra bien rap : Damso ouvrira le bal, mais on retrouvera également Laylow , IAM , Bigflo & Oli ou encore la géniale Zinée. Un mélange de grands noms et de newcomers qui risque d'envoyer du très, très lourd.

Le festival Hip Opsession

Pour les fans de rap nantais pourront également se régaler : du 8 au 11 septembre, le festival hip-hop opsession sera de retour avec, comme d'habitude, une programmation aux petits oignons. Outre notre Raphael da Cruz préféré, présent sur les lieux pour animer le festival, vous pourrez y retrouver Isha , Tedax Max, Eesah Yasuke ou encore le nouveau phénomène Ben PLG .

Paris Paradis

Organisé par Le Parisien, le festival Paris Paradis est sans aucun doute un des moments forts de cette rentrée pour les habitants de la capitale. Les 16, 17 et 18 septembre, vous pourrez assister aux lives ayant lieu au sein du Parc de La Villette. Une programmation très variée qui permettra à tous de trouver son compte, et le rap n'est pas oublié : Tiakola , Guy2Bezbar , ou encore (moins rap mais tout aussi appréciable) la rayonnante Bianca Costa.

Le Crossover Festival

Le sud a aussi droit à son été indien : à Nice, les passionnés de musique pourront profiter du festival Crossover qui aura lieu du 8 au 11 septembre au Théâtre de la Verdure. Un mélange de genres pour cet événement auquel plusieurs rappeurs participeront, parmi lesquels IAM , Laylow , Josman , Chilla ou encore Laeti.

Le Grünt Festival

Immanquable, le Grünt festival sera sans doute l'événement rap le plus marquant de cette rentrée, avec des invités de qualité. La chaîne youtube, qui a vécu une évolution remarquable ces dernières années et assis sa présence en festival, proposera cette fois son propre programme. Le 24 septembre au Point Fort à Paris, la nouvelle vague de rap sera bien représentée avec Winnterzuko, Slimka, Rounhaa, 8ruki, Realo et Tuerie, parmi d'autres.

Emgav Festival

Cap sur la Bretagne ! À Chateaubourg les 23 et 24 septembre, l'Emgav mettra des paillettes dans la région. Josman sera présent pour ce festival, et il ne sera pas le seul. Y performeront également Sniper et le dernier arrivé dans le rap game, le jeune et brillant J9ueve. Un programme varié qui promet une ambiance de qualité.

Festi'val de marne

Un slogan : pour la rentrée, sortez ! Le Val de Marne s'orne des couleurs de la fête pour célébrer la musique alors que l'automne s'installe. Du 30 septembre au 22 octobre, vous pourrez assister à de nombreux concerts, dont des rappeurs bien quali : Prime, Laeti, Al'Tarba, Lujipeka ou encore Luv Resval.

Le Pink Paradize

Doublé pour Toulouse : la ville rose comptera un autre festival, le Pink Paradize. L'événement, qui se décrit comme "coloré, hydride, hédoniste et rafistolé", organise sa huitième édition. À l'affiche, un opening qui s'annonce déjà mythique avec Vladimir Cauchemar, qui sera rejoint par Papooz (petite pensée pour le V) entre le 9 septembre et le 16 octobre.

Detonation Festival

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre, c'est Besançon qui célèbre la musique avec le Detonation festival, ayant lieu à La Friche. Ce festival qui cherche à "amplifier les curiosités" se décrit comme un événement "à taille humaine", où l'on pourra tout de même retrouver de jolis noms : Gazo , Lujipeka ou encore la Mouse Party de Mehdi Maïzi seront présents pour ambiancer l'Est de la France.

De quoi nous mettre du baume au coeur pour la rentrée, et remplir nos week-ends jusqu'à l'automne, pour notre plus grand bonheur.