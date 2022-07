Top 5 des demandes en mariage des rappeurs

Récemment, Rilès a fait sa demande en mariage sur scène devant des milliers de festivaliers. Un évènement qui nous a remémoré d'autres demandes historiques des rappeurs qu'on a décidé de remettre en avant.

Lil Durk x India Royale

Décembre 2021 - Après quatre ans de relation, et la naissance en 2018 de leur fille Willow Banks, Lil Durk est officiellement fiancé à sa partenaire de longue date, India Royale.

Durk a fait sa demande lors d'une performance dans sa ville natale au United Center de Chicago. Il est apparu dans le cadre du concert Big Jam organisé par la station de radio locale WGCI, invitant India Royale sur scène pour lui faire la sérénade avec une chanson avant de mettre un genou à terre et de lui demander, sous une avalanche d'applaudissements, "Veux tu être mon épouse ?".

Cardi B x Offset

Octobre 2017 - Le public a été ravi quand Offset a mis un genou à terre pendant un concert au Wells Fargo Center de Philadelphie pour demander Cardi B en mariage. Un évènement qui avait ému le public mais malheureusement, il s'avère que les rappeurs étaient déjà mariés. Cardi B avait tweeté une confirmation après que TMZ ait publié une copie d'un certificat de mariage montrant que le couple s'est marié à Atlanta, la ville natale d'Offset, en septembre 2017.

Selon Cardi B, le couple avait trouvé quelqu'un pour les marier et a organisé une cérémonie privée avec seulement son cousin comme témoin. "J'ai dit je le fais, sans robe, sans maquillage et sans bague", avait-t-elle écrit.

DJ Khaled x Nicki Minaj

Juillet 2013 - Le charismatique hitmaker a demandé son ex camarade de label YMCMB, Nicki Minaj, en mariage devant les caméras de MTV News. "Nicki Minaj, je suis à MTV, je vais être honnête avec toi ; je t'aime", a déclaré Khaled à la caméra. "Je t'aime bien, je te veux, je veux que tu sois à moi".

Khaled avait beaucoup de choses à dire, il a d'abord dit à Nicki ce qu'il ressentait pour elle, avant de lui poser la grande question : "Nicki Minaj, veux-tu m'épouser ?". Il est même venu au studio avec une bague en diamant de 10 carats de Rafaello & Co estimée à environ 500 000 dollars.

Nicki Minaj a répondu quelques jours plus tard au micro de Funkmaster Flex : "J'étais choquée comme le reste du monde et je riais avec le reste du monde parce que Khaled est un maître dans son domaine", ajoutant qu'elle n'avait pas encore parlé à Khaled de ce gag. "Khaled est mon frère et Khaled n'était pas sérieux avec cette foutue proposition" , a-t-elle déclaré. "S'il vous plaît, laissez tomber. Il plaisantait. Il n'est pas attiré par moi, il ne m'aime pas. Nous sommes frère et sœur".

Kanye West x Kim Kardashian

Octobre 2013 - Kanye West réserve l'AT&T Park pour demander Kim Kardashian en mariage. Le rappeur de Chicago a loué le stade de San Francisco pour célébrer le 33e anniversaire de sa désormais ex femme et a fini par poser sa question devant ses amis et sa famille.

Dans le plus pur style du showman, la demande de Ye à Kardashian était un événement somptueux, en plusieurs parties, impliquant un orchestre, des feux d'artifice et une monstrueuse bague en diamant. Il a également fait afficher les mots "PLEEEASE MARRY MEEE !!!" sur l'écran géant du parc.

La demande en mariage atteint son paroxysme lorsque Kim a répondu "Oui", et que des salves de feux d'artifice ont été tirés dans le ciel. La demande a été scellée par une gigantesque bague en diamant Lorraine Schwartz de 15 carats.

Rihanna x A$AP Rocky

Mai 2022 - ASAP Rocky a publié son nouveau single "D.M.B.", accompagné d'un clip romantique dans lequel figure une longue apparition de Rihanna. L'affiche officielle de la chanson décrit leur parcours comme une "histoire d'amour ghetto", qui est pleinement exposée pendant l'ode de près de cinq minutes à Rihanna.

Dans la vidéo, les tourtereaux se retrouvent sur une terrasse à New York, dînent dans des établissements raffinés, comptent de l'argent et fument de la marijuana, entre autres choses.

L'histoire d'amour aboutit finalement à une demande en mariage unique, par le biais de deux grillz incrustées d'or et de diamants dans leurs bouches sur lesquelles on peut lire "Marry Me" ("Veux tu m'épouser") et "I do" ("Oui je le veux").

Malheureusement pour les fans du couple, Rihanna et A$AP Rocky ne se sont pas mariés. Une source proche du couple l'a confirmé à TMZ . La source a affirmé que tout cela a été fait pour s'amuser.

Pour vous, quelle demande restera le plus longtmeps dans les mémoires ?