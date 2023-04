Top 5 des sneakers les plus chères de l'histoire

C'est la paire de basket la plus chère de tous les temps. La société Sotheby's, réputée dans les ventes aux enchères de grande envergure a annoncé la vente de la Air Jordan XIII 'Bred' adjugée à 2.24 millions de dollars précisément. Les souvenirs en lien avec l'un des plus grands athlètes de tous les temps sont parmi les mieux vendus de tous. Sa marque, Jordan, est devenu un empire au fil du temps, et les collectionneurs s'arrachent tout ce qui lui a appartenu. Il détient aussi le record du maillot le plus cher, avec celui porté lors des finales 1998, qui s'est vendu à plus de 10 millions de dollars.

Et dans le top des sneakers les plus chères de l'histoire, il y a également quelques paires qui traînent...

5. Air Jordan "Kobe Pack" - 800 000$

La Jordan 3 et la Jordan 8 "Kobe Pack"

Créé à l'occasion des 20 ans de Kobe Bryant en NBA, ce pack a été donné uniquement aux proches et à la famille de la légende des Lakers. Il fait hommage à la carrière du Mamba, en reprenant les mythiques couleurs de la franchise de Los Angeles sur deux paires qu'il a vraiment portées : la Jordan 3 et la Jordan 8. Car avant d'avoir sa 'signature shoe", Kobe Bryant a d'abord été signé chez Adidas avant d'entrer dans la grande famille Nike, et de porter des Jordan.

4. Nike Air Ship - 1 470 000$

Nike Airship portée par Michael Jordan

En quatrième position, on a la première paire portée par Michael Jordan lors de sa carrière en NBA. Il a affiché ce modèle à ses pieds lors de son 5e match de la saison 1984/1985. La paire est historique, puisqu'il s'agit du seul modèle Nike porté (et signé) par 'His Airness' avant qu'il ne crée son premier modèle : la mythique Jordan 1. Au moment de son acquisition en 2021, elle a obtenu le record de la paire portée la plus chère.

3. Air Yeezy 1 'Prototype' - 1 800 000$

Air Yeezy 1 'Prototype' portée par Kanye West

On sort du monde du basket pour un court moment avec ce top 3. Avant la collaboration Yeezy et Adidas, c'est avec Nike que Kanye West a développé ses premiers modèles. En 2008, alors qu'il performe sur la scène des Grammys, Ye dévoile une toute nouvelle paire : La "Air Yeezy 1 Prototype". 13 ans plus tard, la marque est énorme. Yeezy a roulé sur le marché de la sneakers pendant des années et le premier modèle, porté sur scène, est devenu objet de collection. Il partira pour 1 800 000$ lors d'une vente aux enchères.

2. Gold OVO x Air Jordan - 2 000 000$

La Gold OVO x Air Jordan

On dépasse la barre des 2 millions de dollars avec une paire que vous ne risquez pas de porter. En 2016, Drake décide de se lancer à son tour dans le marché de la sneakers, en lançant un modèle très "champagne papi". Il créé un modèle en collaboration avec Nike, composé d'or solide. Chaque chaussure pèse plus de 20 kilos et la paire est tout simplement la plus chère jamais créée par Nike. Avec ça aux pieds, ne vous attendez pas à lâcher vos meilleurs dunks...

1. Air Jordan XIII 'Bred' - 2 240 000$

Les 'Bred' Air Jordan XIII portées en finale NBA 1998 par Michael Jordan © Sipa - EFREN LANDAOS

C'est le record ultime pour une paire de basket. Ce mardi 11 Avril, la Air Jordan XIII 'Bred', portée et signée, a été vendue par la société d'enchères Sotheby's, pour la "modique" somme de 2.24 millions de dollars. Avec ce record, Michael Jordan confirme un peu plus son statut d'icône mondiale du sport. Entre la série à succès "The Last Dance" sur Netflix et la sortie du film "Air", la hype de MJ ne dévalue pas, même des années après sa retraite.

Ce modèle a été vendu aussi cher en raison de sa symbolique. Il s'agit de la paire portée par le joueur des Bulls lors du Game 2 de la mythique finale 1998 face au Jazz (sa dernière en NBA). Il avait compilé 37 points, 5 rebonds et 3 passes dans une victoire de son équipe. À la fin du match, il aurait donné cette paire à un ramasseur de balle qui l'aurait aidé à retrouver une veste qu'il avait égarée, mais ce dernier n'était plus le propriétaire au moment de la vente.

Morale de l'histoire : si vous gagnez une paire portée en match, faites en bon usage. Elle pourrait bien vous servir des années plus tard...