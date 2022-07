Tortoz : après avoir vaincu son cancer, il est retourné sur scène

Annoncé en janvier dernier dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Tortoz a vu son retour lourdement freiné par un cancer, alors que son prochain album était finalisé. Une nouvelle qui n’a pas mis longtemps à faire surgir une vague de soutien de la part de ses fans, de la communauté rap mais aussi de rappeurs.

Et c’est après quelques mois de dur combat que le Mc grenoblois livrait dans une autre vidéo avoir vaincu la maladie et être en rémission. Une expérience forcément très compliquée mais durant laquelle le rappeur admettra : "Ces 6 derniers mois m’ont appris plus que mes 28 ans de vie.".

Un moment magique devant 60 000 personnes

Après avoir annoncé sa guérison de la maladie, les fans n’ont pas tardé à souhaiter un retour imminent du rappeur dans ce qu’il sait faire si bien, la musique. L’artiste n’a pas laissé sa communauté sans nouvelles sur le sujet pendant bien longtemps en postant des vidéos où on pouvait le voir en studio. Mais c’est ce vendredi 8 juillet que Tortoz a confirmé qu’il avait bien remis le pied à l’étrier en se produisant devant 60 000 personnes au festival des Ardentes, invité par son reuf PLK. Un moment magique pour le rappeur qui revient de "3 ans d’absence et de galères". Ce passage à Liège était aussi l’occasion pour lui de tester en live son morceau Caprices qu’il ne cesse de teaser en featuring avec l’auteur d’ Enna.

Espérons que ce banger verra le jour très rapidement et que s’en suivra pourquoi pas une annonce de cet album tant attendu.