Toujours à la pointe du street art, Label Valette fête ses 5 ans

« De la musique, de la danse et des graffs », un programme varié pour le festival Label Valette qui aura lieu le dernier week-end d’août, « une tradition » précise son co-organisateur, Sébastien. Un évènement qui se déroulera à 1h de Paris, à Pressigny-les-Pins dans le Loiret, dans un lieu calme, vert, reposant et rempli d’histoire, au domaine de la Valette.

Un programme chargé

Pour son 5ème anniversaire, le festival espère recevoir 7 000 personnes. « L'objectif de ce festival c'est de permettre au public de découvrir les différentes pratiques dans le mouvement graffiti et street art », raconte Sébastien. Fianso, Seth Gueko, Sniper, Remy, Yanniss Odua et bien d’autres seront les artistes à retrouver sur les scènes du festival. Un mélange entre Reggae, Hip Hop et Électro. Une mainstage derrière le château et la scène de la chapelle sera dédiée aux fans d’électro.

De la musique, mais pas seulement, ce festival est principalement dédié aux graffs. Une dizaine d'associations de France, de Belgique, d'Angleterre et d'Allemagne viendront chacune avec un artiste et elles s'affronteront dans un battle de graffitis juste devant le château. Il y aura aussi des ateliers pour petits et grands avec des pochoirs, de la customisation de sprays, des dessins. Mais aussi des live paintings avec des artistes qui peindront en direct certaines parties du domaine, des bus, des tracteurs, des camions. Bref, tout pour découvrir l'univers du graffiti. Un village des artisans sera installé avec des savoir-faire du Gâtinais, la région où se déroule le festival. Des visites guidées du site seront aussi proposées. Et Label radio ira à la rencontre des festivaliers pour créer des podcasts afin de redécouvrir l'événement encore et encore, pour attendre l’édition suivante.

Le château déjà prêt à accueillir les festivaliers

Lek et Sowat est le duo d'artistes qui a été choisi pour la 5e édition du festival, à l'occasion d'une résidence d'une dizaine de jours, pendant laquelle ils avaient carte blanche pour habiller le château du domaine de La Valette. Le thème de cette année : les châteaux de sable. « Tous les ans, l’équipe de Label Valette construit, peint quelque chose sur ce château, qu’ils déconstruisent ensuite et ça ce sont des choses qui nous parle, raconte Sowat, j’ai l’impression qu’avec Lek, ça fait 12 ans qu’on en construit des châteaux de sable. L’éphémère c’est au cœur de notre culture ».

Armés de pinceaux et de rouleaux de toutes les tailles, ils se sont attaqués aux quatre façades du château, avec comme objectif, utiliser l’architecture et les textures de la bâtisse, en écrivant quelque chose par-dessus celle-ci. « Nous voulions faire quelque chose qui fonctionne à la fois vu de très loin, au bout des 500 m d’allées du château et une vue différente de très près », précise Lek.

Lek dans sa bulle, en train de peindre au rouleau la dernière façade du château du domaine de La Valette

Une surprise pour les 5 ans du festival

« Ce sera un peu notre feu d'artifice à nous », a confié Sébastien au micro de Mouv’. Une surprise est prévue pour les festivaliers à la nuit tombée. En plus de l’œuvre de Lek et Sowat du mapping illuminera le château.

Toute l’équipe de Label Valette a hâte d’accueillir les festivaliers, dans la bonne humeur : « Cette année c'est un peu le bilan des 5 dernières années d'activité et d'évolution du projet. On a commencé tout petit et on grandit chaque année. On espère que cette édition sera une réussite ! ». Les organisateurs ont voulu rendre le festival attractif abordable pour tous. Le pass pour les 2 jours est à 26€. Et pour une seule journée il faudra débourser 18€. Lien de la billetterie .