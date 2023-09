Toulouse, nouveau vivier de rappeurs surdoués

Contaminée dès la fin des années 80 par une fièvre hip-hop fulgurante, la capitale occitane est depuis devenue une ville aussi productive que musicalement reconnue dans l’univers rap francophone. Pourtant, et malgré une activité bouillonnante, la ville rose a longtemps baigné dans l’ombre, comme éclipsée par la rivalité historique entre Paris et Marseille. Mais ça, c’était avant : depuis le début des années 2020, Toulouse peut enfin profiter de l’exposition qu’elle a longtemps mérité, et ce grâce à une nouvelle génération d’artistes aussi novateurs que captivants. Focus sur H Jeune Crack, Realo, Deelee S et tous les autres talents qui portent leur ville du haut de leurs propositions rafraîchissantes.

Paris, Marseille et les autres

Bien au-delà du Classico qui anime depuis le début des années 90 les pelouses du Parc des Princes et du Stade Vélodrome, la rivalité entre Paris et Marseille s’est longtemps jouée sur un autre terrain : celui du rap. A la fin du XXème siècle, la scène rap francophone est fragmentée en deux blocs bien distincts. D’un côté : Paris et sa banlieue large, qui cultive des sonorités rap uniques, portées par des groupes de légende comme le duo Lunatic, le collectif Time Bomb et évidemment l’incontournable NTM. De l’autre : Marseille et son rap moins provocateur mais tout aussi juste et saillant, porté par IAM, la Fonky Family ou encore les Psy 4 de la rime. Alors, le rap français de l’époque, c’était donc Paris, Marseille et leurs banlieues. Et c’est à peu près tout.

Enfin, ça, c’était dans l’imaginaire collectif de la fin des années 90. Chez les auditeurs de rap français de l’époque, les discographies des rappeurs parisiens et marseillais représentaient une écrasante majorité tant le sentiment d’appartenance à ces villes était fort, et tant ces deux capitales du rap occupaient le peu d’espace médiatique accordé au genre. Pourtant, le rap français des années 90 était largement bien plus répandu : au fil de la décennie, il s’est invité dans toutes les mégalopoles de l’hexagone, de Lille à Bordeaux en passant par Strasbourg, Montpellier, Nantes et évidemment, Toulouse. Dans la ville rose, l’effervescence rap est à l’époque particulièrement remarquable : technicité et mélodies, c’est ce que l’on retient de cette scène toulousaine qui construit peu à peu son identité musicale. Et ça, c’est surtout grâce au travail d’un groupe qui a marqué à jamais le rap de sa ville : Kartel Double Défense, plus connu sous le nom de KDD.

En ayant dévoilé entre 1994 et 2000 trois albums de haute qualité et plusieurs singles remarqués dans la scène de l’époque, comme l’incontournable Une princesse est morte au sample romanesque, les rappeurs du groupe sont encore aujourd’hui considéré comme des pionniers du rap toulousain, bien décidés à briser le plafond de verre de leur ville et à faire sonner leurs mélodies aux quatre coins de la France. Et le pari est réussi : avec la sortie de Résurrection, leur second album en 1998 ponctué de collaborations remarquées avec Le Rat Luciano, Driver et Don Choa, le disque réussi à s’exporter aux quatre coins de la francophonie, se hisse dans de nombreux classements des meilleurs albums de rap français des années 90, et réussi une bonne fois pour toutes à mettre Toulouse sur la carte. Mais l’histoire est cruelle : après ce coup d’éclat, le groupe dévoile leur dernier album en 2000, Une Couleur de plus au drapeau , et avec la fin de KDD s’envole l’espoir de faire de la ville rose une nouvelle capitale du rap français, encore baignée dans l’ombre d’une scène marseillaise plus en forme que jamais. Alors, pour que Toulouse connaisse enfin l’exposition qu’elle mérite, il faudra attendre un peu plus de 20 ans.

Pouponnière de cracks

Pour la capitale occitane, le premier week-end de septembre 2023 est à marquer au fer rouge. Et ce pour une simple raison : il y a quelques jours à peine se tenait la première édition du Rose Festival, trois jours de concerts à la forte empreinte rap organisés à l’initiative d’un duo qui s’efforce de représenter sa ville depuis ses débuts, Bigflo & Oli. Souvent pris en dérision pour leur musique jugée trop lisse et calibrée pour les radios et les adolescents, une chose est certaine : personne, dans le rap français, n’aura autant représenté Toulouse que les deux frères à l’accent occitan. Matraqué dans une bonne partie de leurs singles comme dans « Bienvenue chez moi » ou encore le subtile « Ici c’est Toulouse », le nombre de fois ou le groupe aura mis en avant leur ville dans leurs morceaux semble tout bonnement incalculable, à tel point que le duo n’aurait aucun mal à remporter le titre du duo le plus chauvin de France. Pas étonnant, donc, que Bigflo & Oli se mobilisent pour faire vivre leur ville au rythme de la musique qui les accompagne depuis toujours : du rap de Gazo à celui d’Hamza en passant aussi par Khali, Luther, et le rappeur local WarEnd, la programmation se voulait aussi large que pointue, autant tourné vers les têtes d’affiche du rap français que ses pépites les plus prometteuses.

Alors, depuis l’avènement du duo, Toulouse est désormais devenu un point central du rap en France, et semble finalement avoir réussi à se défaire de l’ombre de Paris et Marseille pour une raison simple. En parallèle de la fin d’une tendre rivalité entre les deux villes, notamment déclenchée par l’avènement d’internet et la fragmentation des scènes rap hexagonales mais aussi par la réconciliation des scènes parisiennes et marseillaises, Toulouse brille désormais grâce au rayonnement de ses talents. Qu’il s’agisse d’outsiders comme Laylow et sa discrète représentation de Plaisance-du-Touch ou de jeunes étoiles prêts à défendre leur ville autant que leur proposition musicale, Toulouse s’est transformée en quelques années comme une véritable pouponnière de rappeurs surdoués.

Grâce aux propositions aussi excellentes qu’excentriques de H Jeune Crack, aux morceaux toujours innovants de Realo et aux bangers d’un certain Deelee S, rookie qui semble déjà avoir toute les armes pour devenir grand, la ville rose semble enfin avoir réussi à briser son plafond de verre, et plus de 20 ans plus tard, est devenue l’une des villes français à l’activité rap aussi dynamique que créatrice. L’histoire d’une belle revanche pour la grande rose, qui semble enfin recevoir l’exposition qu’elle méritait.