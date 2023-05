Tout va bien : le business des jets privés n'a jamais été aussi florissant qu'en 2022

"Comment les trajets en jet privé des ultra-riches nous coûtent de l'argent et brûlent notre planète" : le titre de ce nouveau rapport , rédigé conjointement par les Patriotic Millionnaires et le Think Tank Institute for Policy Studies parle de lui-même.

Un constat accablant

Malgré l'aberration écologique qu'il représente et les critiques d'une partie grandissante de la population, le secteur des avions privés ne s'est jamais aussi bien porté. En 2022, il s'en est vendu pour plus de 34 milliards de dollars, et ce montant devrait encore augmenter d'un demi-milliard cette année.

Les jets privés n'avaient jamais autant sillonné le ciel depuis leur invention. En 2022, plus de 5,3 millions de vols ont été effectués avec ces appareils... Le précédent "record" remonte à 2007, avec 4,8 millions de vols (la crise économique qui avait démarré en milieu d'année avait ensuite calmé les ultra-riches).

Le nombre de ces vols n'a d'ailleurs jamais faibli : alors que l'on en dénombrait 10 000 au début du siècle, il y en a eu plus de 23 000 en 2022. Le rapport pointe également le fait qu'ils ont augmenté de + 23 % depuis le début de la pandémie.

Même les riches trouvent qu'ils abusent

Les Patriotic Millionnaires sont une association d'Américains fortunés qui militent pour être davantage taxés afin de réduire les inégalités sociales. Oui oui, vous avez bien lu. Lorsque leur vice-président Stephen Prince a pris connaissance du rapport, il a lui même déclaré qu'il abandonnait son avion, considérant qu'il était "impossible de concilier préoccupation pour l’environnement avec cet égoïsme suprême que de sauter seul à bord d’un jet privé. Ce n’est tout simplement pas juste."

Depuis quelques années, ces avions privés sont devenus l'un des symboles d'une richesse démesurée et irresponsable. Les auteurs du rapport expliquent que ce mode de transport n'est accessible qu'à 0,0008 % de la population mondiale : une élite dont la fortune médiane se chiffre à 190 millions de dollars.

Le patron de Tesla Elon Musk est décrit par le texte comme le plus gros usager de jets privés au monde, avec 171 vols empruntés sur une seule année, dont un qui n'a duré... que six minutes. Ces trajets représentent plus de 2112 tonnes de CO2, soit 132 fois l'empreinte carbone moyenne d'un habitant des Etats-Unis (qui est elle même 10 fois plus importante que celle que préconise le GIEC afin de rester en-dessous d'un réchauffement de + 1,5 ° C...).

De son côté, le groupe de "fortunés sensibilisés" préconise de taxer l'achat de jets privés neufs et d'occasion mais aussi de doubler les taxes sur le carburant pour ces vols.

Une polémique... sans conséquences

Le sujet des jets privés avait défrayé la chronique en France en 2022. De nombreuses figures politiques et médiatiques avaient dénoncé l'absurdité de ce mode de transport, dont l'empreinte carbone est 10 fois plus importante que celle d'un avion de ligne classique, celle-ci étant par ailleurs 50 fois plus importante que celle du TGV.

Un compte Instagram, baptisé @laviondebernard et qui recensait à l'origine les vols du jet privé du patron de LVMH Bernard Arnault, avait d'ailleurs émergé à cette période. Agacé par cette histoire, l'homme d'affaires s'était résigné à vendre son appareil... pour se tourner vers la location. Le compte est toujours actif aujourd'hui mais répertorie les vols (toujours plus affolants) d'autres personnalités et entreprises.

L'Assemblée Nationale aurait pu s'emparer du débat. En avril dernier, le débuté écologiste Julien Bayou avait proposé une loi afin d'interdire leur utilisation mais les députés de droite avaient retoqué le texte. Difficile dans ce contexte, de faire évoluer les mentalités sur l'utilisation de l'aviation civile, alors que les jets privés des ultra-riches ne semblent restreints par rien, pas même le cri de souffrance d'une planète qui a déjà commencé à mourir .