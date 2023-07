Toutes ces fois où Shein a été accusé de copier les designs d'autres créateurs

D'un dessin à un modèle précis de vêtements, Shein est accusé de voler les designs des créateurs sans leur consentement pour vendre des vêtements de moins bonne qualité à un prix toujours plus bas. Si des entreprises comme H&M pèsent suffisamment pour faire pression contre le géant chinois, pour la plupart des "petits" créateurs qui se sentent volés par la marque, ils n'auront jamais gain de cause.

La guerre contre les créateurs de mode

Depuis sa création en 2008, Shein est depuis devenue l'une des enseignes de fast fashion les plus consommées du monde. Initialement, l'entreprise chinoise avait été conçue pour commercialiser des robes de mariées sous le nom de She Inside et petit à petit, elle s'est fait une place de taille dans le marché du retail de vêtements. Mais ce succès n'est pas dû à la qualité et à l'originalité de ses modèles, car depuis plusieurs années, la marque est au centre de nombreuses polémiques concernant ses créations.

En effet, déjà en 2018, la marque Levis accusait Shein d'avoir reproduit certains de ses modèles et depuis, les choses sont loin de s'être améliorées. Zara, H&M et d'autres grands noms de la fast fashion ont également accusé la marque chinoise de plagiat comme le rapporte le Figaro . Procès après procès, Shein proclame toujours n'avoir rien volé, mais comme rien n'est vraiment transparent du côté de l'entreprise, difficile d'avoir le fin mot de l'histoire.

Lorsque les grandes entreprises accusent Shein de les avoir copiées, elles arrivent plus ou moins toujours à se faire entendre, ce n'est malheureusement pas le cas des centaines de créateurs indépendants qui accusent le géant de chinois de copier leurs modèles.

David Vs Goliath

Si parfois, il s'agit d'un vêtement à part entière allant du modèle aux tissus, des fois il ne s'agit que d'un simple dessin. Mais à chaque fois, la ressemblance est frappante et cela est étrangement douteux, les modèles semblent copiés. Et lorsque les artistes se heurtent aux portes parole de l'entreprise chinoise, ils se retrouvent très souvent avec une réponse vague, ou pas de réponse du tout.

Aujourd'hui, l'entreprise met en danger les créateurs, en plus d'être un grand danger pour l'environnement. Et malgré les différentes vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux accusant la marque de voler, les consommateurs ne ralentissent pas leurs rythmes d'achats et préfèrent acheter des copies à bas prix plutôt que les créations originales de jeunes designers qui proposent des pièces de qualité.

Comme dit précédemment, la marque semblerait copier davantage les petits créateurs, car de cette façon, elles savent que les repercussions seront moindres.

Pour la marque qui ne communique jamais de manière transparente, il s'agit d'une polémique de plus. Il y a quelques semaines, la marque avait été épinglée par de nombreux internautes pour avoir envoyé des influenceuses américaines visiter ses usines en Chine. Des tentatives assez pitoyables de camoufler le désastre écologique et les pratiques douteuses qu'elle utilise derrière les rideaux.