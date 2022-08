Travis Scott : 5 tubes qu'il a produit

Avant d'être le rappeur qu'il est aujourd'hui, Travis Scott est un artiste complet. C'est devenu au fil des années un producteur hors-pair,. En effet il a commencé ses débuts dans ma production de morceaux en 2008.

Travis Scott a toujours rappé, mais il explique lors d'une interview qu'une passion en a commencé une autre : “ J’ai commencé à créer des prod’ parce que j’avais l’habitude de rapper sur des instrumentales mais ça ne m’entraînait pas assez. J’avais besoin de quelque chose de plus sombre, des basses plus fortes, etc. Alors j’ai commencé à créer des prod“. Mais petit à petit, il s'est fait un nom en tant que producteur et a été à l'origine de tubes internationaux. En voici quelques uns.

Bitch Better Have My Money (Rihanna)

"Bitch better have my money ! " Quand ce morceau est sorti en 2015, tout le monde est devenu fou. Cette gimmick était dans les bouches de tout le monde et c'est un des morceaux les plus connus de Rihanna. En terme de chiffres, le morceau a vendu plus de 100 000 copies en moins de 5 jours.

Ce morceau a été co-écrit par la chanteuse Bibi Bourelly, Rihanna, Travis Scott, et Kanye West, et quant à la prod, on y retrouve Kanye West et également Travis Scott.

Yeezus (Kanye West)

Sur l'album de Kanye West sorti en 2013 Travis Scott a produit 3 titres de l'album : I Am A God, New Slaves, et Guilt Trip. Cet album est devenu une référence dans la discographie de l'artiste, son introduction en tant que Ye, ainsi qu'une nouvelle direction artistique pour Kanye West. Mais il a fait confiance à Travis Scott pour la production de ces trois morceaux.

Cet album est un des plus particuliers en terme de production d'ailleurs, par son coté extrêmement électronique, en dissonance avec son utilisation de voix et Gospel par la suite.

Migos - Culture 2

Sur l'album très attendu de Migos, Culture II, avec 24 chansons au total, des featurings de Drake, Big Sean, Travis Scott, Gucci Mane, Post Malone, Cardi B, et plus encore. Mais White Sand mettant en vedette Travis Scott, Big Sean & Ty Dolla Sign, a la particularité d'avoir été produit par Travis Scott. C'est un morceau sur lequel on reconnait énormément les sonorités de Travis Scott, des longues notes et une mélodie qui fait particulièrement penser à lui.

Le trio aujourd'hui séparé a donc fait confiance à Travis Scott sur ce morceau pour la production.

Jay-Z - Magna Carta Holy Grail

Magna Carta Holy Grail est le douzième album studio du rappeur américain Jay-Z, sorti en 2013. Cet album contient beaucoup de collborations et c'est sur le morceau Crown que Jay-Z a fait confiance à Travis pour la composition. Wondagurl et Mike Dean étaient également à ses côtés pour la production et Travis y a même ajouté quelques voix, des adlibs sur le morceau, la raison pour laquelle certaines vidéos indiquent (featuring avec Travis Scott).

Drake - If You're Reading This It's Too Late

La mixtape ou album de Drake date de 2015 et reste une référence dans la discographie de Drake, sur cet album, Drake a invité Travis à feater sur le morceau Company, mais comme à son habitude, on retourne ravis dans les producteurs et compositeurs du morceau, toujours aux côtés de Mike Dean, et de Wondagurl.

Et idem, on ressent énormément la pâte du rappeur de Houston dans la prod, des sonorités toujours très mystiques et de longues notes, et surtout un drop qui donne envie de bouger la tête.

Travis Scott est un producteur dans l'âme, et il est quasi certain qui si vous voyez un featuring avec l'artiste, il y a de grandes chances qu'il soit à la production.