Travis Scott : après la tragédie Astroworld, retour sur scène flamboyant de la Flame

Travis Scott est de retour en tête d’affiche. Samedi soir, le rappeur nominé aux Grammy est monté sur scène à l'O2 Arena de Londres pour son premier concert solo depuis le festival Astroworld de l'année dernière.

L'événement de deux nuits à guichets fermés a débuté vers 21h30, heure locale, avec une performance stellaire de Hold That Heat. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient Scott debout au sommet d'une plate-forme surélevée, complètement dans son élément. Bien sûr, le public n'a pas tardé à égaler l'énergie de Scott, car on les a vus sauter et applaudir tout au long de l’ouverture.

Scott a ensuite performé plusieurs autres morceaux avant de quitter la plate-forme. Mamacita, God's Country, Escape Plan et Highest in the Room figuraient parmi les morceaux qui ont fait la setlist finale.

Même sa petite fille Stormi a fait le show durant la performance de son papa :

La tournée Utopia arrive

Le rappeur a décroché un certain nombre de concerts au cours des derniers mois, y compris une performance aux Billboard Music Awards et une apparition surprise à Rolling Loud Miami; cependant, les spectacles O2 marquent ses premiers concerts en tête d'affiche depuis les événements mortels de son festival Astroworld en novembre 2021.

Le rappeur de Houston se prépare maintenant à lancer son expérience Road to Utopia, une résidence de plusieurs dates à la discothèque Zouk du Resorts World Las Vegas. L'expérience commencera en septembre. Le 17, et sera suivi par le très attendu album Utopia de Scott.

À l'heure actuelle, un total de sept spectacles sont prévus, la résidence pouvant potentiellement donner aux participants des avant-premières de la nouvelle musique. Dans un communiqué, le PDG du groupe Zouk, Andrew Li, a présenté La Flame comme “parfait” pour le lieu : ”Ses performances électriques se marieront parfaitement avec notre atmosphère immersive, offrant à nos invités un spectacle inégalé comme tout ce qu'ils peuvent trouver à Las Vegas. Nous sommes impatients de lancer sa résidence et de continuer à amplifier notre gamme de talents.”

