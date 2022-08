Travis Scott : après ses concerts à Londres il bat un record de BTS

Travis Scott nous a toujours habitué à de gros chiffres, notamment parce qu’il est détenteur d’une communauté particulièrement active et impliquée. Et ces performances ne semblent pas avoir été détériorées à la suite de la tragédie d'Astroworld . Pour preuve, lors de ses 2 dates à l’O2 Arena de Londres, le rappeur a généré plus d’1 million de dollars seulement avec la vente de son merch. Un record qui était tenu depuis 2018 par le célèbre boys band sud-coréen, BTS, qui avait réalisé la même prouesse en détrônant les Rolling Stones.

Un succès qui semble ne pas pouvoir être entravé

Près d’un an après le drame d’Astroworld, ayant provoqué la mort de 10 personnes, le culte que vouent les fans de La Flame ne semble pas avoir perdu de sa puissance. Il faut dire que le rappeur natif de Houston n’a pas fait dans la demi-mesure concernant ses 2 dates à Londres. En plus d’avoir livré un show fou accompagné d’une scénographie magnifique, Travis Scott a mis en vente du merch spécialement conçu pour sa venue en Angleterre. Autant appliqué sur sa musique que sur ses vêtements, Travis Scott a donc vendu l’équivalent d’un million de dollars de merch. Une recette plutôt astronomique quand on sait l’année compliquée qu’a subi l’auteur de Rodeo.

On espère pour lui que cet engouement persistera quand sortira son prochain album Utopia, qui d'ailleurs ne devrait pas trop tarder. Le rappeur a d’ailleurs annoncé qu’il quittait les réseaux sociaux en attendant le lancement d’Utopia.