Travis Scott : nos attentes pour son nouvel album Utopia

En 2022, le rap américain nous a plutôt gâtés en termes de sorties majeures : entre J. Cole, Kanye West, Kendrick Lamar, Drake, Pusha T ou encore Future, c'est ce qu'on appelle une belle cuvée. Pour autant, nous n'en sommes qu'à un peu plus de la moitié de l'année et la fête est loin d'être terminée. Parmi les retours prévus et les éventuelles surprises qui se profilent, il y a peut-être un rappeur que la planète rap US attend un peu plus que les autres. Un artiste qui s'il fait les choses bien, a largement le potentiel de prétendre au titre d'album de l'année. Je veux parler bien sûr de Travis Scott et de son album Utopia.

Initialement prévu pour 2021, l'album a malheureusement été repoussé suite au dramatique accident qui a coûté la vie à dix personnes et en a blessé plus de 300 autres lors du dernier festival Astroworld. La tempête du battage médiatique passée, Travis Scott a progressivement repris le chemin de la scène et des studios pour se concentrer sur son prochain projet. Un album qui s'annonce comme le plus ambitieux de sa carrière à ce jour. De notre côté, on espère une sortie de l'opus pour la saison estivale. En attendant, chauffons-nous pour le retour de La Flame.

Publicité

Utopia : ce que l'on sait

Pour trouver la première mention du successeur d'Astroworld, il faut remonter près de deux ans en arrière, au 8 juillet 2020. Ce jour-là, le rappeur de Houston allumait la flamme de la hype avec une simple légende sur Instagram, qui disait "Utopia". Il n'aura pas fallu longtemps aux fans pour comprendre qu'il s'agissait du titre de son quatrième album solo.

Quelques jours plus tard, le 3 août 2020, soit à la date exacte du deuxième anniversaire de son opus précédent ASTROWORLD, le rappeur de Gooesbumps publiait une note dans laquelle il remerciait ses fans pour leur soutien indéfectible, sans lequel Astroworld n'aurait pas atteint le chiffre stratosphérique de près de 5 millions d'exemplaires vendus (4,907,811 copies très exactement). Or, à la fin de cette fameuse lettre, le rappeur terminait par une phrase énigmatique qui disait « Rendez-vous dans l'Utopie ».

Un mois plus tard, le rappeur revenait en musique avec la sortie du single "FRANCHISE", un feat avec Young Thug & M.I.A. dans le cadre d'une collaboration commerciale avec McDonald's. A en croire la cover du morceau qui faisait explicitement référence à Utopia. Beaucoup ont alors pensé qu'il s'agissait du premier extrait du projet. Rien n'a cependant été confirmé ou officialisé à ce sujet. Il reviendra ensuite quasiment un an plus tard, en novembre 2021, avec les sorties successives des singles "ESCAPE PLAN" et "MAFIA". Tout le monde pense alors que l'album est enfin sur le chemin, mais de nouvelles rumeurs laissent entendre que ce double-single serait en fait les prémices d'un autre projet bien distinct : Dystopia. Travis Scott prévoit-il en réalité de nous sortir un double-album ? Pour l'heure encore, le mystère reste entier.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La promotion d'Utopia et de son éventuel diptyque était bel et bien engagée, mais quelques jours plus tard, un drame viendra frapper le rappeur de plein fouet. On s'en souvient, le 5 novembre 2021 à 21h 15, soit le jour même de la sortie de ses derniers morceaux, une bousculade à l'entrée de l'Astroworld Festival a fait plusieurs morts et des centaines de blessés en marge du concert du Travis au NRG Park de Houston.

Immédiatement, cette tragédie a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et de nombreux internautes et les personnes présentes sur les lieux ont pointé du doigt la responsabilité du rappeur dans cette tragédie. Ils affirment en effet qu'il n’aurait pas agi assez rapidement, alors qu’il avait connaissance de la gravité de la situation. Fatalement, le rappeur se retrouve dans la tourmente et se voit contraint de réviser ses plans. Dior, Nike ou encore l'entreprise Anheuser-Busch qui produit les boissons alcoolisées Cacti... Les uns après les autres, nombreux seront ses partenaires à mettre fin à leur collaboration. Le sort va s'acharner sur lui au point que le rappeur sera déprogrammé du célèbre festival Coachella, duquel il était pourtant la tête d'affiche. Avec toutes ces conséquences cumulées, il était évident que le projet Utopia serait mis en stand by pendant un petit moment.

Néanmoins, il a pu rapidement sortir la tête de l'eau grâce à ses fans. Après une levée de boucliers du public et des pétitions qui réclamaient son retour sur scène, La Flame a pu finalement donner sa première performance live depuis le drame quelques mois plus tard, en mars 2022 lors de la cérémonie des Oscars.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Après avoir entamé son mea culpa en affirmant dans un premier temps sa culpabilité dans la tragédie d'Astroworld, il a ensuite entamé un long chemin vers la rédemption en proposant des dons aux familles des victimes, ou en travaillant directement avec le gouvernement à l'élaboration à de nouvelles stratégies de sécurité pendant les concerts. Si sa bonne foi ne fera malheureusement pas revenir les défunts et ne guérira sans doute pas les blessés traumatisés, il semble aujourd'hui de nouveau pleinement tourné vers ses projets musicaux. Pour le plus grand plaisir de ses supporters.

Si pour l'heure aucune date de sortie n'a encore été confirmée pour Utopia, beaucoup s'accordent à dire que le projet pourrait arriver durant l'été, dans la mesure où l'album en était à ses « touches finales » en janvier et que Travis nous a habitués à sortir ses précédents projets sur cette période. De plus, il y a quelques jours à peine, le rappeur a annoncé qu'il présenterait un nouvel extrait dudit album en août lors d'un concert prévu à Londres. Peut-on alors espérer une sortie de l'album dans la foulée ? Nous verrons bien, mais si tel est bien le cas, nous ne sommes plus qu'à quelques semaines du jour J. L'occasion parfaite de faire le point sur nos attentes (et sans doute les vôtres) concernant ce projet qui s'annonce parmi les plus marquants de l'année.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Utopia : ce que l'on souhaite

Avec Astroworld et toute la machine marketing qui allait avec, c'est peu dire que Travis Scott avait joué la carte de la folie des grandeurs. Merchandising opulent, festival XXL, concert dans Fortnite et invasion du métaverse... Le bougre a clairement vu les choses en grand. Fort du succès de sa stratégie, on a du mal à imaginer que le rappeur calme ses ardeurs. D'autant qu'avec un titre comme Utopia, Travis Scott semble nous teaser quelque chose de plus immense encore que son parc d'attractions fantasmé. Par définition, une utopie est un endroit idéal, pour ne pas dire parfait. Partant de là ne sommes-nous pas en droit d'attendre l'album parfait de Travis Scott et un génie artistique au sommet de son art ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Depuis ses débuts en 2013 avec la mixtape Owl Pharoh jusqu'à Astroworld, Travis Scott a toujours été un innovateur, un véritable magicien des vibes et des sons. Loin de proposer des textes conscients et éclairés, il n'a néanmoins pas son égal dans le game quand il s'agit d'harmoniser les mélodies. Avec sa voix enivrante et ses mélodies entêtantes, son univers musical n'a jamais laissé personne indifférent.

C'est pour ça, que pour ce retour en grande pompe, on attend de lui de l'audace, de l'avant-garde, mais surtout qu'il se renouvelle et propose quelque chose de nouveau que ni lui, ni personne n'a jamais fait. Les exigences sont là, mais Travis Scott a largement les épaules pour revenir en tant que « game changer ». Quand on y pense, qui d'autres que lui peut prétendre prendre les tendances du hip-hop à contre-pied pour les sublimer ? D'un point de vue personnel, il a tout à gagner à apporter un vent de fraîcheur et une nouvelle esthétique à un genre musical qui commence clairement à être redondant.

Plus qu'un espoir de renouveau, c'est bel et bien ce qui semble se confirmer. En effet, le rappeur de Houston confiait en juin 2021 que son album à venir serait en mode rock psychédélique. « A la manière des étendues de cactus et de champignons, vous allez vous taper un gros trip », prévenait-il au micro de WWD. A l'écoute de titres comme Mafia, The Scotts avec Kid Cudi, Escape Plan ou plus récemment Lost Forever, on comprend où il veut en venir et on peut résolument penser que le rappeur a encore de belles surprises dans sa manche.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Quoi de mieux pour enrichir cette vibe hallucinogène qu'une esthétique visuelle futuriste et post-apocalyptique ? Non seulement elle serait totalement nouvelle pour le rappeur et n'a encore que très peu été utilisée dans la culture hip-hop mainstream. Ça tombe plutôt bien, car les quelques indices distillés ça et là par le rappeur vont exactement dans ce sens.

Le dix juin dernier, l'artiste a dévoilé une image énigmatique qui en dit long sur ses intentions. On le voit le regard tourné vers la ville, masqué, habillé de noir et armé façon Terminator avec ses hommes de main. Clip ? Teaser ? Ou carrément un court-métrage destiné à présenter son utopie musicale ? Difficile à dire pour le moment, mais à vrai dire, Travis Scott peut bien nous proposer ce qu'il veut tant que sa musique illustre dignement sa vision et son rapport à l'utopie dans sa vie.

Par ailleurs, histoire de faire encore plus ambitieux qu'Astroworld, il est aussi tout à fait possible que Travis Scott nous sorte carrément un double album. Ça semble fou dit comme ça, mais c'est pourtant le concept qui se dessine dans l'ombre depuis un moment maintenant avec le diptyque Utopia / Dystopia. Plutôt qu'un album qui précéderait l'autre, ne serait-il pas envisageable que les deux projets arrivent ensemble et se complètent tels le ying et le yang ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une théorie pour le moins intéressante d'autant plus qu'elle s’emboîte parfaitement avec l'idée d'une expérience psychédélique. L'utopie serait alors représentée par les sensations hallucinogènes provoquées par la musique futuriste de Travis Scott tandis que la dystopie incarnerait la descente après ce long trip musical. On le rappelle, une dystopie, à l'inverse d'une utopie est un lieu imaginaire où les gens sont mécontents et effrayés parce qu'ils sont traités injustement. N'avons-nous pas là un concept et un décor qui font rêver ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Concept inédit ou pas, on n'imagine pas un projet de Travis Scott sans la flopée de hits et de bangers qui vont avec. Ceci dit, innover artistiquement et faire bouger la tête, c'est bien beau, mais tout ça ne serait rien sans l'entourage adéquat. Même quand on s'appelle Travis Scott, on ne peut prétendre sortir l'album de toutes les démesures sans une liste d'invités et de collaborateurs à la hauteur. A l'heure actuelle, étant donné qu'aucune tracklist n'a encore été dévoilée, il est encore trop tôt pour affirmer quels seront les featurings retenus, mais on a bien quelques petites idées.

Connaissez-vous la chaîne « melted utopia dream » de Travis Scott, ce bijou designé par Eliantte et Takashi Murakami ? Bling-bling indissociable de la promotion autour d'Utopia, celui-ci a récemment été arboré en public par des artistes comme 21 Savage, Roddy Ricch, Don Toliver, Sheck Wess, Chase B, Young Thug, Luxury Tax ou encore Gunna. Prenez-le pour ce que ça vaut et employons les pincettes d'usage, mais on se plaît à imaginer que ce détail serait un moyen subtil d'annoncer les différents feats du projet. Seul hick à cette théorie, Kylie Jenner portait aussi la chaîne et on a du mal à imaginer la sœur de Kim Kardashian poser un seize sur l'album d'un des meilleurs potes de son ex-mari. Et pourquoi pas après tout ? Dans ce joyeux bordel qu'est devenu le rap game, on peut clairement s'attendre à tout.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sur une note plus probable, diverses publications du rappeur sur Instagram font état de sessions studio avec Hit Boy, Wheezy, WondaGirl, Roddy Ricch Don Toliver, Future ou encore Kevin Parker de Tame Impala. Si tous ces noms ont le potentiel de partager l'affiche sur Utopia, on espère aussi voir le rappeur collaborer avec de nouveaux artistes, un peu à la manière de ce qu'il avait fait avec son collectif Cactus Jack. Juste comme ça, on met une petite pièce sur le nom de Tanna Leone.

Mais vous le savez, comme à chaque fois qu'on théorise ou qu'on expose nos attentes concernant un grand album, il se peut qu'on vise juste tout comme il est plus que probable qu'on soit totalement à côté de la plaque. J'ai envie de dire peu importe du moment que Travis Scott arrive à nous surprendre. En tout cas, la seule chose dont on est sure, c'est que la sortie d'Utopia sera assurément un grand moment de hip-hop, comme à chaque fois que Travis Scott sort un album en fait.