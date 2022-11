TV-B-Gone, la télécommande anti-coupe du monde

Dans Rézo , Laurence et Ngiraan nous parle d'un fait actuel. Depuis le 21 novembre, sur les terrasses des bars et des restaurants qui diffusent les matchs, les télévisions s'éteignent comme par magie. En creusant, on découvre qu'un groupe d'anti-coupe du monde pacifiques et parisiens s'est lancé dans un laborieux projet : faire s'interroger les supporters sur cette coupe du monde et l'impact qu'elle peut avoir. Ils possèdent une arme non-violente, le "TV-B-Gone", une télécommande pirate. L'objet est fabriqué au sein de la Recyclerie, un tiers-lieu du 18eme arrondissement de Paris, qui s'étiquette comme anti-Mondial. L'endroit a été créé par Dan Geiselhart, fondateur de Climax, un média écologiste.

L'objet est une télécommande universelle, créée par le hacker Mitch Altman, elle permet d'éteindre n'importe quel écran, à la seule condition d'être à moins de 45 mètres de ce dernier. Le groupe d'anti-coupe du monde arpente donc les terrasses de café et de restaurant pour éteindre les télévisions diffusant le match. Au sein des activistes, une question morale se pose : leurs convictions doivent-elles impacter la vie des personnes qui ne se posent pas la question ? Ainsi ils décident de ne couper la télévision que pendant les pages de pub, la pub étant le plus lucratif pour les organisateurs.

Le groupe d'écologiste boycotte la coupe du monde pour le nombre d'ouvriers morts sur le chantier des stades au Qatar, le non-respect des droits de l'homme dans le pays accueillant (censure de la communauté LGBT, interdiction d'avoir un contact physique (même une accolade) avec une femme, le désastre écologique qu'est l'organisation d'un tel évènement.

Dan Geiselhart explique : "L’idée n’est pas de faire peser des décisions politiques sur le dos de supporters, ou de les embêter. Mais plus de montrer un signal, et de dire qu’on peut aimer le foot, mais qu’on peut aussi dire que dans cette Coupe du monde, des choses ne vont pas". En tout cas, le groupe ne souhaite pas lâcher sa zapette et souhaite également l'utiliser pour éteindre les panneaux publicitaires éclairés la nuit. L'occasion pour l'organisation de continuer son combat une fois la coupe terminée.

Pour retrouver l'émission complète c'est ici .