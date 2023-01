Un étudiant va expérimenter la vie sur Mars

Corentin Sénaux, étudiant en deuxième année à l’institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace à Toulouse va vivre une expérience hors du commun : découvrir la vie sur Mars.

Cap sur les états-unis

Si aujourd'hui, la conquête de l'espace ne s'est pas étendue jusqu'à la planète rouge, il va tout de même pouvoir bénéficier des conditions quasi exactes de ce que pourrait être la vie là-bas. Lancé il y a 9 ans par son école, ce projet lui permet de se rendre à la station prévue à cet effet, dans le désert de l'Utah aux États-Unis.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pendant 4 semaines, il vivra dans un espace confiné avec d'autres personnes et devra sortir de la station uniquement muni de sa combinaison. Cette situation permet aux étudiants de se mettre dans la peau des voyageurs qui, dans quelques années, seront les premiers à pouvoir effectuer un voyage sur cette planète jusqu'ici inaccessible.

Le but ultime pour la mission est de pouvoir réaliser des recherches et de mettre les apprentis astronautes à l'épreuve en créant des problématiques à résoudre ainsi qu'en mesurant de manière régulières leurs constantes et taux de résistance au stress.

Parmi les 6 étudiants qui partiront avec lui, chacun aura un rôle bien précis : un astronome, un ingénieur de bord, un botaniste, un scientifique, un commandant et Corentin, agent santé sécurité en charge de la santé physique de l'équipage.

Le départ pour la mission qui aura lieu mi-février est à suivre sur le compte Instagram de la mission @mars_supaero.