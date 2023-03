Un "imposteur" des vidéos de Squeezie répond à SCH et Soso Maness avec un clip

Le concept à succès de Squeezie "Qui est l'imposteur ?" était de retour il y a quelques jours avec les rappeurs SCH et Soso Maness.

Dans cet épisode, qui a cumulé 4 millions de vues en 24h, Squeezie, SCH et Soso Maness ont tenté de démasquer de nombreuses professions, dont des DJ. L'un d'entre eux n'a pas hésité à profiter de l'occasion pour sortir un morceau en réponse.

Le DJ "Hippo & The Jacket" se met en scène dans son clip en s'inspirant du décor, de la miniature et des expressions des juges. Cette fois-ci, il a devant lui 3 imposteurs en tenues vertes avec les visages de SCH et Squeezie ( chauves ) et de Soso Maness. Dans le morceau, "Gucci Moves" , il promène les trois silhouettes en les faisant danser dans plusieurs situations.

Dans la vidéo de Squeezie, il parvenait à convaincre in extremis le jury de sa légitimité en tant que DJ, et ce même si Soso Maness l'a dénoncé.

Un beau moyen de répondre à la vidéo et de prouver, en plus de ça, qu'il est véritablement un DJ.