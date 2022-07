Une fan d’Aya Nakamura tatoue son nom sur son bras, la star valide

« C’est la queen ! Ce tatouage c’est une déclaration d’amour à Aya », Fenty Nakamura s’est fait tatouer le nom de son idole sur l’avant-bras. En gras et en majuscule, du poignet jusqu’au coude, elle porte fièrement son nouveau tatouage depuis le 15 juin 2022. « J’ai reçu beaucoup de critiques par rapport à ce tatouage. On me disait que c’était trop gros, que c’était n’importe quoi de se faire tatouer le nom d’une star, imagine elle arrête sa carrière… Mais je m’en fous ! », s’exclame la fan.

Aya a partagé

Ça fait longtemps que Fenty Nakamura voulait sauter le pas. Elle a fini par se décider. Une grande fan d’Aya depuis 2014, elle explique qu’elle serait l’une des premières. La fan a posté son tatoo sur les réseaux en identifiant Aya Nakamura et elle a répondu. La rappeuse était choquée ! « Quand j’ai vu qu’elle m’avait répondue, j’étais trop heureuse. Ca fait trop plaisir », raconte Fenty Nakamura.

La réponse d'Aya au tweet de sa fan

Un tatouage qu’elle ne regrettera pas

Même si un jour la star arrête sa carrière, la fan ne regrettera jamais son tatouage : « j’ai choisi de le faire aussi gros. J’en avais envie ». Dans son tweet qui a fait le buzz la fan écrit à son idole : « que ton succès soit glorifié ». En rigolant Fenty Nakamura insiste : « C’est pour lui dire que je l’aime que je l’ai fait ce tatouage. C’est mon bébé ! ».