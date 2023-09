"Une main lave l’autre" fête ses 5 ans : est-ce un classique ?

Classique du rap français : album ou projet reconnu à l’unanimité comme marquant, toujours écoutable et écouté au minimum 5 ans après sa sortie, et dont l’influence sur la génération suivante de rappeurs est palpable. Il s’agit d’un baromètre d’excellence auquel on peut comparer les autres sorties. Exemple : “J’ai passé un bon moment en écoutant le dernier album de Kaaris, mais il ne sera jamais au niveau d’Or Noir. Quel classique !”.

Classiques avérés : Méteque et Mat (Akhenaton), Mauvais Oeil (Lunatic), Prolongations (Salif), Or Noir (Kaaris), etc.

Application pratique : Partant de cette définition, peut-on considérer Une main lave l’autre (Alpha Wann) comme un classique ?

Le contexte de sortie

En 2018, Alpha Wann est dans la même situation que la majorité de ses collègues de l’Entourage et 1995 : on attend encore la véritable pièce-maîtresse de sa discographie. Malgré différents projets de bonne facture en groupe comme en solo, le saut définitif se fait encore attendre, et à vrai dire, on ne sait pas vraiment s’il arrivera un jour. Tout le monde connaît ses aptitudes de rimeur, et l’espoir existe évidemment chez ses supporters, mais rien ne permet d’affirmer qu’il est sur le point de livrer un potentiel classique.

La conjecture n’est pas des plus encourageantes pour lui à l’époque. Le rap français est en pleine forme, avec des pluies de certifications et des records spectaculaires chaque année, mais le style d’Alpha Wann n’est pas particulièrement vendeur. En 2018, la tendance est en effet aux Maes, Ninho ou Vald, et leurs très nombreuses copies : du rap, certes, mais rarement sans toplines ou refrains chantés. Une main lave l’autre est donc construit -consciemment ou non- en opposition à la tendance très mélodieuse de la scène rap de la fin de la décennie.

C’est justement ce qui va faire de ce disque un futur prétendant au titre de classique du rap français. Bien conscient qu’il ne pourra pas rivaliser avec les mastodontes du top albums, il mise tout sur ses propres points forts. La première semaine ne sera pas spectaculaire ? Autant écrire un album qui durera dans le temps, et pourra s’écouter dans 20 ans sans avoir vieilli.

Classique : pour et contre

En termes de sonorités et de contenu, cet album n’a rien de véritablement surprenant : personne ne s’attendait à entendre Alpha Wann tenter d’émuler le style de Maes (même si ça aurait été très marrant) ou draguer les fans de Vald. Du rap ciselé, exigeant, basé avant tout sur la rime et la technique : c’est ce que le rappeur parisien a toujours cherché à faire, au point où le reproche principal à son sujet lors de ses premières années de carrière a été sa trop grande application. On attend d’un bon rappeur qu’il se lâche, qu’il desserre le frein à main, et mette justement sa technique au profit de la construction d’un univers artistique suffisamment affirmé.

C’est peut-être le principal argument en défaveur d’Une main lave l’autre : le rappeur est certes à son acmé en termes de technicité, mais on ne sent jamais vraiment qu’il s’amuse. Il est très (trop ?) discipliné, constamment en contrôle, attentif à ce que chaque rime soit parfaite, à ce que chaque placement soit le bon. Personne ne lui reproche de chercher l’excellence dans chaque mouvement -ce serait un comble- mais s’il y a bien une chose qui chiffonne les détracteurs de cet album, c’est celle-ci.

Heureusement pour Alpha Wann, les défenseurs de son premier album sont bien plus nombreux, et affichent bien plus d’arguments. On insiste encore une fois sur ses qualités de grand technicien, mais c’est bien ce qui constitue la base de son travail ici. Une main lave l’autre représente un véritable step-up pour lui de ce point de vue, car il s’appuie enfin entièrement sur ses propres skills. A ses débuts, Alpha Wann, comme ses collègues d’1995, avait plutôt tendance à reproduire les schémas des rappeurs des générations précédentes. S’il a su s’en détacher bien avant Une main lave l’autre, mais c’est vraiment sur cet album qu’il affirme de manière définitive sa propre personnalité et sa propre manière de rapper.

Surtout, c’est avec cet album qu’Alpha Wann se décide réellement à passer un cap. Après des années de travail et d’entraînement, il est conscient d’avoir atteint un haut niveau de performance, et s’estime capable de réaliser un potentiel classique. C’est un objectif annoncé avec le fameux “très peu probable que je tape un platine, faut que j'fasse un classique" (STUPÉFIANT ET NOIR), qui a une double-valeur. D’abord, il installe une forme de pression pour le rappeur, qui se doit de tout faire pour respecter son engagement, et donc élever autant que possible son niveau de performance ; ensuite, parler soi-même de classique peut constituer une forme de prophétie auto-réalisatrice.

Faire un classique : un objectif annoncé

Cette intention démontre également les ambitions artistiques très fortes d’Alpha Wann avec Une main lave l’autre. Il s’agit de son premier album solo, une étape extrêmement importante pour tout rappeur, à plus forte raison pour lui, après dix ans de travail et un parcours semé d’autant de réussites que d’échecs (“après le fiasco du Rap Contenders, quelques mauvais projets d'groupe, j'avais honte de retourner au tiekson”). Une main lave l’autre est la preuve que le talent brut ne peut atteindre l’excellence que s’il est soumis à une véritable rigueur de travail.

En débarquant aux Rap Contenders sans la moindre préparation, Alpha Wann ne misait que sur ses qualités naturelles, certainement convaincu qu’elles suffiraient à prendre le dessus sur des rappeurs potentiellement moins brillants. Là où beaucoup d’artistes dans le même cas de figure n’ont pas su se relever après des embûches, Alpha Wann s’est servi des expériences douloureuses pour gommer ses défauts et acquérir une véritable discipline de travail.

A sa sortie, beaucoup ont considéré Une main lave l’autre comme un classique instantané. Si l’on suppose qu’il faut compter au moins cinq ans avant de qualifier un album de classique, cette notion n’a évidemment aucun sens. Cependant, elle affirme tout de même quelque chose de fort : ce qu’on appelle classique instantané est un album dont on sent le potentiel à durer dans le temps, à marquer une génération, et donc à devenir un véritable classique. Reconnu à l’unanimité par les auditeurs et par le milieu du rap comme un album majeur de la fin des années 2010, Une main lave l’autre commence à voir les graines semées il y a cinq ans germer, avec toute une nouvelle génération de rappeurs ayant appris à rimer en l’écoutant, comme lui avait appris de ses écoutes intensives des Sages Po’ ou de Salif.