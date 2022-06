Une nageuse américaine sauvée de la noyade par sa coach en finale des Mondiaux

La nageuse de 25 ans s'est enfoncée dans l'eau devant une incompréhension générale. Personne ne comprenait la tournure que prenait les évènements. L'américaine était en train de faire un malaise après avoir réalisé un effort trop intense lors de sa prestation. Sa coach, Andrea Fuentes, ancienne médaillée olympique, a tout de suite compris qu'il y avait un problème. Elle avertit les sauveteurs, sans succès...

"J'ai crié aux sauveteurs pour qu'ils aillent dans l'eau, mais ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit ou ils n'ont pas compris" Andrea Fuentes

Ni une, ni deux, habillée d'un short et d'un t-shirt, elle décide de plonger elle-même pour la secourir. L'entraîneure espagnole a bien fait de se jeter dans l'eau puisqu'Anita ne respirait plus...

Mais pourquoi les sauveteurs ne sont-ils pas intervenus plus tôt !?

Quand ils ont vu la coach dans le bassin, l'un des sauveteurs a pris l'initiative de plonger pour l'aider. L'intervention des secours reste assez tardive. Comment expliquer cette passivité ? Il faut savoir que les règles pour une intervention sont hyper strictes et réglementées. Dans une telle situation, seuls les juges peuvent demander une intervention. Sauf que ce jour-là, personne n'a donné de signal... De facto, le sauveur qui a aussi sauté dans l'eau, l'a fait sans autorisation. La logique a pris le dessus, le danger était évident. La nageuse de 25 ans a ensuite immédiatement été prise en charge par une équipe médicale.

Comment va-t-elle maintenant ?

Les nouvelles sont plutôt rassurantes, à priori, elle va bien selon sa coach :

"J’ai eu peur car je voyais qu’elle ne respirait pas, mais maintenant, elle va bien [...] Elle a seulement eu de l’eau dans les poumons, quand elle a recommencé à respirer, tout allait bien" Andrea Fuentes

Plus de peur que de mal donc grâce à la réactivité et le sang-froid de son entraineure qui heureusement l'a connaît par cœur. Parce que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive ... L'année dernière, déjà, ça a été le cas lors du tournoi de qualification olympique à Barcelone pour les JO de Tokyo. Malgré l'incident, Anita Alvarez souhaite reprendre la compétition ce vendredi pour la dernière épreuve de nage libre par équipe. Mais pour ça, elle doit obtenir l'accord des médecins. Peu de chances qu'elle obtienne gain de cause pour des questions de précaution et de sécurité.