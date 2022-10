Une streameuse porte plainte contre un modérateur Twitch pour viol

Pour l'émission Quinze de Bintily Diallo, Elodie Rabelle a enquêté sur cette affaire exclusive qui a commencé il y a un peu plus d'un an.

Un safe operator, administrateur/modérateur salarié de Twitch participe au stream d'une joueuse qui débute et qui accepte de communiquer avec lui en message privé sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Se disant qu'elle n'était pas en danger vu son statut de membre de l'équipe Twitch, elle accepte de le rencontrer. Directement, elle raconte qu'il ne souhaitait pas qu'elle en parle à ses amis. Petit à petit, la relation évolue sur quelque chose "de plus qu'amical", selon les mots de la victime présumée. À partir de ce moment, la streameuse se sent coincée et craint, qu'au moindre reproche, il puisse la bannir de la plateforme au regard de la place qu'il occupe.

Publicité

Elle affirme que la relation est restée platonique. C'est lors d'une soirée qu'elle organise, que la streameuse dit avoir été victime de viol, de la part de ce salarié de Twitch qui selon elle, se plaignait d'avoir "une relation de collégiens". Elle se confie alors à une amie streameuse, Nat'Ali, qui l'accompagne porter plainte. À la suite de son témoignage, Nat'Ali partage sur Twitter un thread à travers lequel elle souhaite sensibiliser les utilisateurs de la plateforme.

Selon le règlement de Twitch, ce salarié n'aurait jamais dû rentrer en contact avec une utilisatrice de la plateforme, il ne devrait pas être autorisé à avoir des relations, amicales ou autres, avec des streameurs de la plateforme sans le déclarer à Twitch.

Une enquête préliminaire est en cours, la victime présumée a été auditionnée deux fois par la police selon son avocate, Maître Maude Touitou.

La plateforme a été prévenue et déclare que "des mesures appropriées" ont été prises.

À ce jour, l'homme semblerait toujours faire partie de l'équipe Twitch.