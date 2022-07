Vald annonce qu'il veut arrêter de sortir des albums

Interviewé par Tsugi Mag , Vald s'est confié sur ses projets et ses envies pour le futur... et a révélé qu'il ne comptait plus faire d'albums.

V sera peut-être le dernier album de Vald . Sorti le 4 février 2022, le projet a pourtant fait fureur, à tel point que son auteur vient d'annoncer une réédition, à la plus grande joie des fans de l'artiste. Alors qu'il enchaîne les concerts et les festivals - il était encore au Main Square Festival à Arras le weekend du 2 juillet - Vald a pris le temps de se confier à Tsugi aux côtés d'artistes de tous bords, comme Clara Luciani et Justice. Et ses révélations sont plus que surprenantes.

Vald a fait le tour

En effet, malgré son succès impressionnant, le V en a apparemment assez de faire des albums. Il confie ainsi à Tsugi : "Je finis mon contrat d’album et je ne fais plus que des mixtapes". Laissant peu de place au doute, il surenchérit : "J'en ai assez d'être tributaire d'un timing qui n'est pas le mien. Devoir attendre avant la mise sur le marché d'un titre...". Les choses sont dites : Vald, qui n'a jamais caché être peu friand du star-système imposé par les labels, a envie d'autre chose.

Que l'on se rassure : l'auteur de Agartha et Ce Monde est Cruel n'en a pas fini avec la musique. Comme il le dit lui-même, il semblerait qu'il ait envie de prendre le temps pour créer ses titres, quitte à faire moins de tubes. Une démarche qui pourrait finalement régaler les fans de l'artiste, qui pourraient découvrir une autre face du V.

Quoi qu'il en soit, on sait que Vald nous réserve toujours des pépites. Albums, mixtapes... on n'attend pas la forme, mais le fond. Et si le génie du V se libère, on risque d'être gâtés.