Vald : nos 5 clips préférés

À l’occasion de la sortie de son dernier gros clip Regarde toi, on s’est demandé quels étaient nos 5 préférés du rappeur d’Aulnay-Sous-Bois. Un choix bien compliqué au vu du nombre de clips sortis et de leur qualité, mais on s’est engagé à le faire… alors c’est parti !

Eurotrap (2016)

Dévoilé en premier extrait de l’album Agartha, le morceau déjà culte par sa musicalité allait faire du bruit avec ou sans mise en images. Mais Vald a tenu à clipper ce titre qu’il décrit comme de la "Trap de Viking" pour encore un peu plus appuyer sur la singularité d’Eurotrap. Il racontera dans une interview pour Rapelite que l’idée, à la base, était de tourner dans le nord de la France accompagné de voitures de tuning et de pousser à fond l’univers "kéké". Mais manque de temps et d’organisation, le projet se terminera par Vald qui gesticule devant un fond vert. Fond vert qui ne sera d'ailleurs utilisé à aucun moment. Là où certains y voient un clip bâclé, on appréciera la spontanéité du clip et l’idée que quiconque peut utiliser le fond vert pour y placer des effets spéciaux, donnant naissance à des montages plutôt stylés ! Bref, définitivement un de nos clips préférés !

Journal Perso 2 (2019)

Encore un single annonçant un nouvel album, mais cette fois-ci c’est le premier extrait de Ce Monde est Cruel. Tout comme Eurotrap, le clip de Journal Perso 2 a été réalisé par Kub & Cristo montrant une vraie alchimie entre la vision de l’artiste et de la réal. Le titre se veut très introspectif et structuré d’un seul et long couplet accompagné d’une sublime composition au piano signée Sofiane Pamart. On en attendant pas moins pour le clip, et pour le coup c’est réussi ! Vald se transforme en un tueur froid et sanglant dans un décor sublime. Un scénario mouvementé voire violent, un casting réussi (Astrid Nelsia, Juliette Grenat, Boubaker Nouma, Adrian Monalli), des références cinématographiques avec notamment les gants de Ryan Gosling dans Drive, en clair tout y est.

Péon feat. OrelSan (2022)

Sorti 2 mois après son dernier album, V, Vald dévoile le très attendu clip de Péon en collaboration avec OrelSan. Un track qui a énormément marché de part son message et l’esthétique, mais que dire de ce clip. On savait les deux artistes très méticuleux dans leur direction artistique, et ce blockbuster valide un peu plus notre point. Vald et OrelSan plongent ensemble dans un univers aux visuels extrêmement impressionnants avec un montage super dynamique. On y retrouve aussi des références encore une fois cinématographiques (Game of Thrones, The Walking Dead, etc…) mais aussi aux carrières respectives des rappeurs avec des clins d’œil à Perdu d’avance ou même Le Chant des Sirènes. Ils nous ont rarement déçus et c’est pas avec ce clip que ça commencera !

Par Toutatis (2014)

Encore Kub & Cristo à la réal et à la manière d’Eurotrap on retrouve un Vald aux idées déjantées (et on aime beaucoup ça). Dans ce clip vous partirez à la rencontre du Sous-Brigadier AD, du Brigadier Inch et du déjà cultissime Brigadier-Chef Vald. Des représentants des forces de l’ordre aux techniques d’intimidation plutôt particulières et aux multiples tentations (drogues, femmes, armes, etc…). Inspirés du duo du film Bad Boys, qu’ils ont d’ailleurs en poster dans leur bureau, les policiers sont amenés à intervenir lors d’une soirée et bien évidemment rien ne se passera comme prévu. Un clip au budget non-comparable aux deux clips cités plus haut mais qui se veut extrêmement divertissant et léger (même si il pue l'alcool).

Regarde toi (2022)

Pour ce dernier clip, nous avons choisi le dernier en date de Vald, Regarde toi. Dans la continuité de ce qui a été mis en ligne récemment par le rappeur, on retrouve un Vald fort d’interprétations dans un clip singulier et magnifiquement travaillé. Inspiré du film Ex Machina, le V parle de sa relation amoureuse à travers un robot, avec qui il vit, aux comportements minutieusement étudiés lors d'expériences. Le clip se termine par une scène où on peut penser que Vald finit à son tour par devenir un androïde. Une vidéo très réussi qui, on l'espère, redonnera envie aux auditeurs de plonger dans l'univers de V.