Vald VS Booba : on a imaginé des scénarios pour leur "rencontre" aux Francofolies

La rencontre aura enfin lieu… Après s’être longuement clashé à la suite de la sortie du dernier album de Vald, Booba et le V auront enfin la possibilité de se rencontrer ce soir à l’occasion du festival des Francofolies à La Rochelle. Le rendez-vous a été pris il y a quelques mois après que Booba ait émis l’idée de gifler le rappeur d’Aulnay-sous-bois à la manière de Will Smith sur Chris Rock. Le Duc a d’ailleurs tenu à faire un léger rappel quelques heures avant l’événement dans un tweet se moquant de la sécurité que Vald aurait employée ce à quoi l’auteur de Xeu (qui fête aujourd’hui ses 30 ans) a tout bonnement répondu :

Que va-t-il se passer ??

La bagarre : "Ta seule issue c’est la bagarre" a dit un jour Booba à un autre de ses ennemis. C’est en tout cas la version vers laquelle les deux rappeurs semblent vouloir se tourner au vu des échanges houleux. Reste à imaginer où aurait lieu l’affrontement… Dans les loges, sur la scène qu’ils vont partager ce soir ? On valide pas du tout ce scénario chez Mouv' et on espère que ça ne dérapera pas comme ça.

Album commun : hypothèse complètement farfelue, on vous l’accorde. Mais pour le coup, on peut difficilement faire mieux comme fin de beef. Une réunion entre les deux artistes devant une foule de festivaliers pour interpréter un banger en passe-passe avec Booba sur les refrains… Quoi de mieux, sincèrement ?

Réconciliation : une issue plutôt probable voire même la plus favorable. On ne le dira jamais assez mais faites l’amour, pas la guerre. Le scénario est bien évidemment moins spectaculaire qu’un affrontement en direct de la grande scène du festival mais si ça peut donner suite au projet dont on vous a parlé juste au-dessus, alors let’s go ! On veut même un câlin et ils pourront souffler ensemble les bougies du gâteau d'anniversaire de Vald.

Rien du tout : Sûrement l’hypothèse la plus fade lorsque l’on voit ce que se sont envoyés les deux protagonistes durant de longues semaines, mais on préfère largement cette issue à la violence. Difficile tout de même de se dire que rien ne se passera et que tout cela n’était en fait que pour le buzz…

La réponse dans quelques heures !