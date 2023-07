Valentin Houinato : "à chaque compétition de judo, il y en a toujours un qui crée la surprise"

Le compte à rebours est lancé. Il reste un an à Valentin Houinato pour atteindre ce qui le fait rêver dans sa discipline. "Dans le judo, la marche la plus haute, ce sont les Jeux olympiques." Alors, il travaille sans relâche à la radio : "faut bien continuer de payer le loyer" et sur les tatamis pour être au top en 2024 pour représenter le pays natal de son père : le Bénin.

"J'ai vu des médecins qui me disent que je suis un peu surmené. Là, par exemple, j'ai mal au genou gauche et j'ai du mal à plier un doigt à cause d'un ligament." Le corps paraît fatigué, mais l'esprit de compétiteur est inoxydable, rien ne l'arrête. Jusqu'en juin 2024, Valentin va participer à presqu'une compétition par semaine pour accumuler assez de points pour fouler le dojo olympique.

"Moi je voulais faire du foot"

Pourtant, tout petit, Valentin ne tombe pas sous le charme de cet art martial japonais. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le stade, le ballon. "Moi, je voulais faire du foot. Être footballeur professionnel même. Mais bon j'en ai fait deux ans. J'ai fait des détections en centre de formation mais j'étais bon comme 500 000 jeunes en Île-de-France. Ça ne l'a pas fait et je suis revenu au judo".

Petit à petit, il se perfectionne en région parisienne avant de partir pour Montpellier pour ses études de journalisme. Un parcours vers la compétition qui l'a fait grandir mais ce n'est pas sans contreparties. "Il y a des gens qui ont la chance de ne pas beaucoup se blesser. Moi j'ai été opéré six fois."

Pour accéder aux JO de Paris, Valentin passe par l'équipe nationale du Bénin. "Le niveau d'entrée est trop important en équipe de France. Là, ça me permet d'avoir une chance de concourir." Un moyen aussi de se rapprocher du pays qu'il a connu enfant. En 2022, il décroche la 5e place aux championnats d'Afrique en étant blessé. "Je me sens de plus en plus Béninois, en lien avec d'autres judokas du circuit africain."

Mais Valentin Houinato n'est pas dupe. S'il vise la victoire olympique, il sait qu'elle sera difficile à atteindre compte tenu du niveau des autres équipes nationales. À moins qu'il y ait une brèche dans laquelle s'engouffrer. "À chaque compétition de judo, il y en a toujours un qui crée la surprise. En 2024, j'espère que ce sera moi."