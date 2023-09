Vengeance, torture, menaces… le procès de MHD a commencé

"Lorsque j’appelle votre nom, levez-vous, j’aimerais vérifier que vous êtes là." En ce jour de rentrée des classes, la liste des noms des jurés s'égrène. Mais contrairement à ce qu'ont vécu près de 12 millions d’écoliers, l'ambiance dans la salle Voltaire de la Cour d’Assises de Paris est toute autre.

En effet, ce lundi 4 septembre s’est ouvert le procès pour leur meurtre de Loïc K, un jeune camerounais habitant le 19ème arrondissement de Paris. Parmi les huit personnes sur le banc des accusés, la star de l'Afro Trap, MHD.

La victime a reçu plus de trente coups de couteaux

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 5 au 8 juillet 2018. La victime Loic K. a succombé à ses blessures après s’être fait rouler dessus et avoir reçu plus de trente coups de couteaux. Ses testicules auraient également été sectionnées.

"Tout l’enjeu du procès est de déterminer si les huit accusés ont causé, de près ou de loin, la mort de Loïc K" a expliqué la présidente de séance.

Que s’est-il réellement passé cette nuit-là ? L’instruction a duré plus de quatre ans et plus de 60 témoins ont été entendus. Au final, neuf personnes sont poursuivies pour le meurtre de Loic K. Mais l’un d’eux a pris la fuite.

Un procès sous tension ?

Cinq ans après les faits, l’avocate de la famille de la victime, déplore une potentielle censure des accusés eux-mêmes. "Il y a plusieurs accusés qui ont fait état de peur de représailles. Donc mes clients espèrent que la justice passe, et que les accusés qui ont envie de libérer leur parole, la libèrent devant la cour d’assises", a-t-elle détaillé prudemment.

Si les accusés subissent des pressions, qu’en est-il des témoins ? Pour l’avocat général, certains d’entre eux pourraient craindre des représailles. "Pardon mais si je comprends bien, il n’y a que mes témoins qui n’ont pas répondu à l’appel. Alors que tous ceux de la défense seront là ?" s'est étonné le procureur après l'énumération des témoins qui ont confirmé leur présence à l'audience.

Une problématique que la juge a écarté pour en débattre un autre jour. La question des témoins sous pression vient s’ajouter à une autre liste de problématiques. MHD était-il dans la voiture ? Qui a porté le coup fatal à Loic K. ? Le meurtre est-il le résultat d’une vengeance ?

Des questions que la Cour tentera d’élucider durant les trois semaines de procès.