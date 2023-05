Vice, MTV News, Paper Magazine... Pourquoi de nombreux médias digitaux ferment ?

Depuis début 2023, un certain nombre de grands groupes médiatiques américains se sont succédé pour annoncer leur fermeture, ou le licenciement d'un nombre importants de leurs employés. Petit à petit, les répercussions de ces annonces résonnent outre-Atlantique. Comment des médias d'une telle envergure se retrouvent à mettre la clé sous la porte ? Quel avenir peut-on présager pour les médias digitaux ?

Un climat économique difficile

Depuis les années 2010 et la transition des médias vers le digita****l, les modes de consommations de l'information ont bien changé. La plupart des grands groupes de médias pensaient que la solution des magazines digitaux qui marchent était la gratuité complète des contenus, ce que beaucoup ont mis en place. Mais presque 15 ans après, fonctionner uniquement grâce à la publicité est devenu impossible. Avec l'annonce des fermetures de l'antenne Vice France (et de la faillite du groupe), ainsi que Buzzfeed News ou encore MTV News, les médias qui vivaient de la publicité ont eu trop de difficultés à se développer à l'ère des réseaux sociaux. Avec des consommateurs qui ont accès à des millions de contenus gratuitement, rendre ces médias payants était inenvisageable.

L'ancien rédacteur en chef de BuzzFeed News Ben Smith confiait au New York Times que selon lui : "C'est la fin du mariage entre les réseaux sociaux et l'information".

L'information consommée différemment

Les réseaux sociaux tels qu'on les connaît ont transformé la façon dont les jeunes générations consomment les médias. Car sur les réseaux sociaux, l'information est partagée et consommée par n'importe qui. Derrière ce modèle, des nouveaux médias incarnés tels que celui d'Hugo Décrypte ont réussi à inverser la tendance et à engager un grand nombre d'utilisateurs.

Malgré ces conditions de vie instables, il y a un véritable essor des nouveaux médias sur les réseaux sociaux. De plus en plus de magazines indépendants et de pure players se lancent dans cet écosystème, sur le format digital ou papier. Les journalistes ne comptent plus sur les grands groupes pour les impulser, et créent leur propre média. Et pour ces entreprises, c'est un danger. Depuis quelques années, les magazines qui arrivent à résister sont les indépendants, car ils n'ont pas les coûts supplémentaires que les grands groupes vont avoir.

Pour ce qui est de l'information, la jeune génération en France (15 - 34 ans) la consomme à 70% sur les réseaux sociaux, selon les données du gouvernement.

Les innovations qui ne rendent pas service

Venant s'accumuler aux différentes difficultés rencontrées par les médias, l'intelligence artificielle risque de créer un nouveau frein à la survie des ces derniers. Si dans la plupart du temps, l'intelligence artificielle s'avère être un outil utile pour la création des contenus et des articles, elle menace également l'avenir des médias de manière considérable.

L'utilisation d'IA génératives posent de nombreuses problématiques pour les médias d'informations. Premièrement, les versions bien souvent "bêta" de ces intelligences artificielles ne leur permettent pas d'avoir des informations véridiques à tous les coups. Fin 2022, le site CNET a publié des articles générés par une IA, mais il y avait tellement d'erreurs factuelles dans ces articles qu'ils ont été contraints de les retirer. Pour le moment, et le temps que les entreprises mettent en place des IA capables d'avoir des notions de "vraies" et "fausses" informations, s'appuyer sur ces systèmes pour obtenir des informations ne constitue pas une source fiable. Deuxième, et comme dans beaucoup d'autres secteurs, l'intelligence artificielle va venir faciliter de nombreux emplois mais risque également d'en supprimer. Telle qu'elle est actuellement, l'intelligence artificielle pourrait complètement transformer le milieu des médias.