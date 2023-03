Victimes de la pêche, une trentaine de dauphins décèdent chaque jour

Dans l'émission Quinze sur Mouv', Bintily Diallo interviewait la militante écologique et présidente de l'association Sea Sheperd France Lamya Essemlali. Autour des nombreuses problématiques concernant les cadavres de dauphins retrouvés blessés, elle revient sur les causes de ces décès.

Les dauphins victimes de la pêche

Pour l'ONG Sea Sheperd, les conditions de pêches actuelles sont extrêmement néfastes pour la survie des cétacés. En effet, les grands "navire usine" capturent des centaines de dauphins dans leurs filets avant de les relâcher souvent dans des conditions critiques.

La cause principale de ces captures, la consommation en poisson grandissante chaque année. Pour Lamya Essemlali, c'est là qu'est le cœur du problème. De plus en plus de personnes tentent de diminuer leur consommation de viande pour l'impact écologique de celle-ci mais se rabattent finalement sur le poisson, ce qui augmente le besoin en pêche.

Aujourd'hui, Sea Sheperd et les bateaux de pêcheurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la solution à adopter. Si l'ONG souhaiterait que chaque bateau de pêche soit équipé d'une caméra de surveillance pour avoir une idée précise du nombre de victimes de cette pêche accidentelle, les pêcheurs refusent catégoriquement pour le moment.