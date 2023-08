Vieillir dans le rap : de moins en moins problématique

Longtemps considéré comme un sport de jeunes, le rap français est aujourd’hui dominé par des artistes en fin de trentaine, voire en pleine quarantaine : l’homme de tous les records, Orelsan, vient de fêter ses 41 ans ; Disiz a obtenu le premier single de diamant de sa carrière en 2022, à 44 ans ; Soprano, 44 ans, continue de remplir des stades ; Kaaris va faire les deux premiers Bercy de sa carrière à 43 ans ; Lacrim et Mister You, respectivement 38 et 39 ans, ont annoncé la sortie de leur premier album commun avant la fin d’année 2023. Alors que le passage de la trentaine représentait, pour beaucoup de rappeurs, un horizon angoissant et l’approche d’une date de péremption artistique, la donne a complètement changé.

Ces exemples ne prouvent pas seulement qu’il est possible de prolonger sa carrière au-delà d’un certain âge. Avant Orelsan ou Disiz, d’autres ont écrit des albums une fois passée la quarantaine : Akhenaton et Shurik’n, MC Solaar, Oxmo Puccino, Kool Shen … Ce n’est donc pas une situation inédite. En revanche, les succès monstrueux des vétérans actuels démontrent qu’il est possible de rester numéro 1 à un âge avancé, et donc de conserver un lien fort avec les nouvelles générations d’auditeurs.

Trois générations d’auditeurs

Les raisons qui expliquent ce changement de paradigme sont nombreuses, et n’ont pas forcément de lien direct. On peut tout d’abord évoquer la maturité sans cesse plus affirmée du public rap. Les plus vieux auditeurs, ceux qui étaient littéralement allergiques à NTM, au Ministère Amer, ou plus tard à Booba, Rohff et la Sexion d’Assaut, ont fini par accepter des sonorités qui se sont imposées à eux. Ce nouveau public rap se tourne naturellement vers des artistes plus âgés, le décalage générationnel avec de trop jeunes artistes étant difficile à colmater (vocabulaire, valeurs, vision du monde, sujets de préoccupation : tout est différent).

La deuxième génération d’auditeurs, celle qui a grandi avec les pionniers du rap français, a quant à elle enfin accepté l’idée de voir sa musique favorite évoluer. Si les irréductibles puristes existent toujours, et trouvent sans trop de mal leur bonheur chez de nombreux artistes, en particulier en cette période de revival boom-bap, de nombreux trentenaires, quarantenaires et même quinquagénaires restent au contact de l’actualité du rap. Ils vont eux aussi avoir des inclinaisons naturelles à écouter les artistes qu’ils suivent déjà depuis 15 ans ou plus : Rim’K est le meilleur exemple, mais on peut aussi citer Mac Tyer, Flynt, Nessbeal ou même Rohff.

Enfin, les plus jeunes générations d’auditeurs ont un rapport différent à la musique. Les concerts d’Orelsan sont pris d’assaut par les 15-25 ans, la génération Kerchak a découvert le rap avec Or Noir, Soprano est l’un des artistes préférés des très jeunes, etc. Si ces artistes restent au sommet, c’est bien parce qu’ils ne se cantonnent pas à leur propre segment générationnel : leur musique est capable de toucher à tout âge, soit parce qu’on peut s’y identifier, soit parce qu’on accepte sa dimension récréative.

Accepter de vieillir : moins difficile que prévu

Une autre donnée est à prendre en compte quand on veut comprendre les raisons de cette évolution des mentalités. Alors que l’industrie de la musique a longtemps cru viser juste en considérant le rap comme une musique réservée en priorité aux plus jeunes générations, décideurs et artistes ont fini par se rendre compte que les auditeurs plus âgés présentaient un avantage non-négligeable : un pouvoir d’achat a priori plus élevé que celui d’un jeune adulte. Places de concerts, vinyles, éditions limitées, sans oublier la nostalgie de l’âge d’or : on peut vendre beaucoup de choses à un quarantenaire fan de rap.

Les artistes capables de toucher ce public en plus des jeunes générations réalisent donc un véritable jackpot. C’est l’une des raisons qui expliquent que peu de rappeurs de plus de 40 ans cèdent au pur jeunisme. Si certains continuent de se mettre à jour et d’explorer les sonorités les plus récentes (encore une fois, Rim’K est l’exemple le plus évident), on se rend vite compte que courir uniquement après la tendance ne fonctionne pas sur le long-terme.

Il faut d’ailleurs rappeler que de nombreux artistes de 40, 45 ans voire plus ne cherchent pas du tout à convaincre des auditeurs qui auraient la moitié de leur âge. Le cas de La Rumeur, qui livre le morceau Ne faisons pas comme si on avait 20 ans sur son dernier album, illustre bien ce refus sans concessions du jeunisme. Hamé, Ekoué et Le Bavar posent un autre regard sur leur âge, acceptant de voir les années défiler (”le temps court, et c’est tant mieux”) sans nier les dégâts que provoque l’horloge (“on a tous pris un coup de pelle, et personne n’est plus ce qu’il était”). Le décalage générationnel est lui aussi assumé, et il semble parfaitement convenir aux trois rappeurs : “j’ai plus les codes, j’suis passé de mode, j’existe aux antipodes et ça me va”.

35 ans, l’âge de raison ?

Le fait de vieillir dans le rap n’est plus problématique, mais il peut aussi se révéler avantageux. De nombreux artistes ont réellement atteint leur prime une fois passée la barre des 35 ans : Fianso (37 ans) n’a jamais paru aussi hyperactif et en forme qu’aujourd’hui, Deen Burbigo, le grand père (36 ans) est trois fois meilleur aujourd’hui qu’il y a dix ans, Niro a été numéro 1 du top album pour la première fois de sa carrière l’année de ses 36 ans, etc. Moins fougueux et donc plus réfléchis qu’à 20 ans, meilleurs dans le business, capables de prendre plus de recul, et avec une plus longue expérience du milieu de la musique, les rappeurs trentenaires ont finalement beaucoup plus d’atouts à faire valoir que de freins à lever.

A l’heure actuelle, le rappeur français encore en activité le plus âgé serait Shurik’n, du haut de ses 57 ans. Suivent Akhenaton (54 ans), MC Solaar (54 ans) et Rockin Squat (53 ans). Si certains pionniers se sont éloignés de la pratique du rap, eux n’ont visiblement aucune raison de raccrocher le micro. Derrière eux, des rappeurs de 40 à 45 ans (Orelsan, Rohff, Disiz, Flynt, Le Rat Luciano) sont toujours productifs, et pourraient, dans quelques années, devenir les nouveaux représentants de la génération des rappeurs quinquagénaires. On peut donc se demander s’il existe toujours un âge limite pour rapper.

Aux Etats-Unis, les exemples ne manquent pas. Toujours actifs, E-40, Too Short, Eminem, Snoop Dogg, Project Pat, et tant d’autres, ont dépassé le demi-siècle d’existence. Dans le rock’n roll, on voit des groupes continuer de déplacer des foules à des âges très avancés. A priori, si la vie le leur permet, rien n’empêcherait donc Kool Shen et Joeystarr de remplir un Bercy à 75 ans, à Akhenaton et Shurik’n de livrer un nouvel album à 70 ans, ou à Lino de déclasser tout le monde sur un couplet à 85 ans.